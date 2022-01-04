Популярный салат том-ям в домашних условиях: какие ингредиенты выбрать

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Популярный салат том-ям в домашних условиях: какие ингредиенты выбрать

Том ям – традиционный салат тайской кухни, который станет отличным источником энергии и витаминов и настоящим суперфудом после новогодних празднований. Такое блюдо на основе зелени и морепродуктов очень легкое и питательное. Оно идеально подойдет для ужина и сытного обеда. Все ингредиенты доступны, их можно приобрести в любом магазине.

Идея опубликована на странице pp_skill в Instagram.

Как приготовить теплый салат?

Ингредиенты:

  • рукола

  • киноа

  • креветки

  • черри

  • авокадо

  • лимон

  • паста том ям

  • кокосовое молоко

  • кедровые орехи

  • кунжут

Авокадо для салата
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Способ приготовления:

1. Хорошо промыть и отварить киноа (обычно это занимает 15-20 минут).

2. За 5 минут до готовности влить 1 ст л пасти том ям и кокосовое молоко. Не стоит делать такую кашу очень сухой – именно она придаст сочности.

3. Креветки почистить, надрезать по спинке, вычистить все лишнее, посыпать специями (паприка, соль и сухой чеснок), заправить растительным маслом и обжарить по 2-3 минуты с каждой стороны. Здесь важно не передержать – белок схватывается очень быстро.

Готовые креветки для блюда

4. К руколе добавить масло, соль и лимонный сок.

5. Перемешать и выложить на круглую тарелку.

Зерна киноа в салат

5. По центру распределить киноа, далее креветки, черри, авокадо, посыпать орешками и кунжутом.

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