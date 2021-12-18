Португальский салат с оливками и апельсинами: рецептом поделился Евгений Клопотенко
Салаты – основные блюда на новогоднем столе. Каждая хозяйка готовит на свой вкус, но если вы не любите тяжелые, жирные салаты с майонезом, всегда можно выбрать отличный рецепт вкусного и полезного блюда.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился в эфире " Сніданок с 1+1" рецептом очень вкусного португальского салата с оливками и апельсинами, который вы приготовите за 15 минут, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Сливочный творог – 2 ст. л.
Оливки – 70 г
Томатная паста – 1 ст. л.
Соль – 1/2 ч. л.
Мята – 10 г
Багет – 1 шт.
Огурцы – 3 шт.
Красный лук – 1 шт.
Оливковое масло – 3 ст. л.
Винный уксус – 1 ст. л.
Петрушка – пучок
Листья салата – 100 г
Способ приготовления:
1. Помойте все овощи, нарежьте огурцы произвольно, лук измельчите и замаринуйте в винном уксусе с оливковым маслом.
2. Нарежьте филе апельсина и добавьте к огурцам.
3. Оливки можно добавить целыми.
4. Помойте петрушку и листья салата, порвите их руками, добавьте к салату, посолите.
5. Порежьте багет кубиком, обжарьте на оливковом масле до золотистости.
6. Соус: к луку добавьте томатную пасту и хорошо перемешайте.
7. Готовый соус вылейте в салат, перемешайте, сверху присыпьте его сухарями и добавьте сыр.
8. Перед подачей украсьте салат листьями мяты.
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