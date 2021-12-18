Португальский салат с оливками и апельсинами: рецептом поделился Евгений Клопотенко

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
1,7 т.
Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусного салата

Салаты – основные блюда на новогоднем столе. Каждая хозяйка готовит на свой вкус, но если вы не любите тяжелые, жирные салаты с майонезом, всегда можно выбрать отличный рецепт вкусного и полезного блюда.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился в эфире " Сніданок с 1+1" рецептом очень вкусного португальского салата с оливками и апельсинами, который вы приготовите за 15 минут, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

  • Сливочный творог – 2 ст. л.

  • Оливки – 70 г

  • Томатная паста – 1 ст. л.

Красный лук
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  • Соль – 1/2 ч. л.

  • Мята – 10 г

  • Багет – 1 шт.

Как дома испечь багет

  • Огурцы – 3 шт.

  • Красный лук – 1 шт.

  • Оливковое масло – 3 ст. л.

Оливковое масло

  • Винный уксус – 1 ст. л.

  • Петрушка – пучок

  • Листья салата – 100 г

Способ приготовления:

1. Помойте все овощи, нарежьте огурцы произвольно, лук измельчите и замаринуйте в винном уксусе с оливковым маслом.

Огурцы и томат

2. Нарежьте филе апельсина и добавьте к огурцам.

3. Оливки можно добавить целыми.

Оливки для салата

4. Помойте петрушку и листья салата, порвите их руками, добавьте к салату, посолите.

5. Порежьте багет кубиком, обжарьте на оливковом масле до золотистости.

Специи

6. Соус: к луку добавьте томатную пасту и хорошо перемешайте.

7. Готовый соус вылейте в салат, перемешайте, сверху присыпьте его сухарями и добавьте сыр.

Соус для блюда

8. Перед подачей украсьте салат листьями мяты.

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