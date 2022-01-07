Юшка с грибами и селедкой на Рождество: что приготовить вместо борща

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Юшка с грибами и селедкой на Рождество: что приготовить вместо борща

Борщ или суп – традиционные и обязательные сравы на сочельник. Но если вы хотите приготовить их по-новому, то юшка может стать хорошей альтернативой. Готовится она просто: доступны ингредиенты – минимум времени.

Рецептом постной юшки поделилась фудблогер Юлия Симончук. Опубликовано в Instagram.

Постная юшка с грибами и селедкой

Ингредиенты:

  • грибы сушеные – 100-150 г

  • сельдь соленая – 300-400 г

  • лук – 1 шт

  • морковь – 1 шт

  • соль, перец, зелень

Способ приготовления:

1. Промыть и замочить грибы на ночь. Затем отварить – около часа.

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Сушеные грибы

2. Измельчить лук и морковь натереть. Обжарить.

3. Тем временем порезать сельдь на куски и отварить вместе с грибами еще 7-10 минут.

Специи для блюда

4. Добавить зажарку, лавровые листья, соль и перец.

5. Измельчить и добавить зелень. Довести до кипения и снять с огня.

Зелень для блюда

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 7 уловках, которые сделают юшку идеальной.

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