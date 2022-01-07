Юшка с грибами и селедкой на Рождество: что приготовить вместо борща
Борщ или суп – традиционные и обязательные сравы на сочельник. Но если вы хотите приготовить их по-новому, то юшка может стать хорошей альтернативой. Готовится она просто: доступны ингредиенты – минимум времени.
Рецептом постной юшки поделилась фудблогер Юлия Симончук. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
грибы сушеные – 100-150 г
сельдь соленая – 300-400 г
лук – 1 шт
морковь – 1 шт
соль, перец, зелень
Способ приготовления:
1. Промыть и замочить грибы на ночь. Затем отварить – около часа.
2. Измельчить лук и морковь натереть. Обжарить.
3. Тем временем порезать сельдь на куски и отварить вместе с грибами еще 7-10 минут.
4. Добавить зажарку, лавровые листья, соль и перец.
5. Измельчить и добавить зелень. Довести до кипения и снять с огня.
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