Котлеты без мяса: 7 постных рецептов

Кто сказал, что котлеты можно делать только из мяса?
В преддверии Великого поста редакция FoodOboz рассказывает, как приготовить веганские котлетки: без мяса, а иногда и без яиц.
Котлетки из брокколи
брокколи – 1 головка
репчатый лук – 1 шт.
мука – 3/4 стакана
соль, перец – по вкусу
растительное масло – для жарки
Брокколи разбираем на соцветия и опускаем в кипящую подсоленную воду на полторы-две минуты.
Брокколи вместе с луком измельчаем в блендере или прокручиваем в мясорубке.
В полученную массу добавляем соль и перец, перемешиваем и оставляем минут на 15-20, чтобы фарш пустил сок.
Добавляем муку и хорошо вымешиваем. Формируем котлетки, выкладываем на раскаленную и смазанную маслом сковороду.
Жарим на сильном огне до золотистой корочки с двух сторон.
Кукурузные котлетки
замороженная кукуруза – 400 г
репчатый лук – 1 шт.
яйца – 2 шт.
кукурузная мука или крахмал – 1 стакан
укроп – 1 пучок (небольшой)
соль, перец – по вкусу
растительное масло – для жарки
мелкая кукурузная крупа – для панировки
Кукурузу размораживаем. Разделяем на две части, часть перемалываем блендером вместе с очищенным луком.
Перекладываем измельченную массу в миску, добавляем вторую часть кукурузы, мелко рубленный укроп, яйца, муку или крахмал. Солим, перчим, замешиваем фарш.
Формируем котлетки, обваливаем их в кукурузной крупе. Выкладываем в нагретую и смазанную маслом сковороду. Жарим на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.
Котлетки из картофеля и квашеной капусты
картофель – 5 шт.
квашенная капуста – 300 г
соль, перец – по вкусу
растительное масло – для жарки
панировочные сухари
Картофель отвариваем в мундирах. Когда будет готов, немного остужаем его и трем на мелкой терке.
Капусту мелко рубим ножом или измельчаем блендером.
Смешиваем картофель и капусту, добавляем яйцо, соль и перец. Хорошо вымешиваем, формируем котлетки и обваливаем их в панировочных сухарях.
Выкладываем в нагретую и смазанную маслом сковороду. Жарим на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон.
Свекольные котлетки
свекла – 2 шт. (крупные)
синий лук – 1 шт.
чеснок – 2 зубчика
грецкие орехи – 0.5 стакана
кинза или петрушка – 1 пучок
хмели-сунели – 1 ч.л.
соль, перец – по вкусу
растительное масло – для жарки
панировочные сухари – 3-4 ст.л. + для панировки
Свеклу отвариваем или запекаем в духовке до мягкости. Готовую свеклу остужаем чистим и крупно режем.
Чеснок и лук чистим, зелень моем и обсушиваем. Все ингредиенты измельчаем блендером или пропускаем через мясорубку. Если измельчаете блендером, следите за структурой "фарша", она должна быть рыхлой и неоднородной.
Добавляем к свекольно-ореховой смеси сухари, соль, перец и хмели-сунели, хорошо все вымешиваем.
Формируем небольшие котлетки, обваливаем их в сухарях. Выкладываем на раскаленную и смазанную маслом сковороду, жарим на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон.
Тыквенные котлетки
очищенная тыква – 1 кг
манка – 4 ст.л.
соль, перец – по вкусу
любимые травы – по вкусу
растительное масло – для жарки
мука или панировочные сухари
Тыкву трем на терке. Выкладываем в нагретую и смазанную маслом сковороду, добавляем соль и перец. Перемешиваем, ждем, пока тыква пустит сок.
Тушим тыкву, периодически помешивая, до полного выпаривания жидкости. Когда жидкости не останется (только следите, чтобы тыква не сгорела!), добавляем манку, соль, перец и любимые травы. Тушим, помешивая, еще несколько минут. Готовую массу перекладываем в миску и остужаем.
Когда тыквенное пюре остынет, начинаем формировать котлетки. Если "фарш" сильно жидкий, добавьте в него немного муки, манки или панировочных сухарей – так он станет плотным.
Готовые котлетки обваливаем в муке или сухарях. Выкладываем в нагретую и смазанную маслом сковороду. Жарим на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон.
Рисовые котлетки с чечевицей
рис – 0.5 стакана
чечевица – 1 стакан
яйца – 2 шт.
мука или манка – 0.5 стакана
соль, перец – по вкусу
растительное масло – для жарки
панировочные сухари
Рис промываем, складываем в кастрюлю, заливаем водой (примерно полтора стаканы воды на полстакана риса) и варим до мягкости.
Чечевицу хорошо промываем, меняя воду несколько раз. Перекладываем чечевицу в кастрюлю, заливаем чистой холодной водой из расчета 1:2 (на стакан чечевицы 2 стакана воды).
Доводим до кипения, убираем образовавшуюся пену. Убавляем огонь до минимума и варим, помешивая, минут 10-15. Чечевица должна стать мягкой и разваренной.
Готовую чечевицу измельчаем блендером до гладкой, однородной консистенции. Этот пункт необязательный, если не хотите заморачиваться, просто смешайте готовую чечевицу с вареным рисом.
Добавляем яйца, соль, перец, манку или муку и хорошо вымешиваем. Формируем котлетки, обваливаем их в панировочных сухарях.
Выкладываем в нагретую и смазанную маслом сковороду. Жарим на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.
Котлетки из кабачков
Рецептом этих котлеток недавно поделилась актриса и телеведущая Ольга Сумская. Она готовит их без добавления яиц и других животных жиров – идеальный вариант для приближающегося Великого поста.
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