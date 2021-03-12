Котлеты без мяса: 7 постных рецептов

Кто сказал, что котлеты можно делать только из мяса?

В преддверии Великого поста редакция FoodOboz рассказывает, как приготовить веганские котлетки: без мяса, а иногда и без яиц.

Жарим на сильном огне до золотистой корочки с двух сторон.

Добавляем муку и хорошо вымешиваем. Формируем котлетки, выкладываем на раскаленную и смазанную маслом сковороду.

В полученную массу добавляем соль и перец, перемешиваем и оставляем минут на 15-20, чтобы фарш пустил сок.

Брокколи вместе с луком измельчаем в блендере или прокручиваем в мясорубке.

Брокколи разбираем на соцветия и опускаем в кипящую подсоленную воду на полторы-две минуты.

Формируем котлетки, обваливаем их в кукурузной крупе. Выкладываем в нагретую и смазанную маслом сковороду. Жарим на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.

Кукурузу размораживаем. Разделяем на две части, часть перемалываем блендером вместе с очищенным луком.

Выкладываем в нагретую и смазанную маслом сковороду. Жарим на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон.

Смешиваем картофель и капусту, добавляем яйцо, соль и перец. Хорошо вымешиваем, формируем котлетки и обваливаем их в панировочных сухарях.

Картофель отвариваем в мундирах. Когда будет готов, немного остужаем его и трем на мелкой терке.

Формируем небольшие котлетки, обваливаем их в сухарях. Выкладываем на раскаленную и смазанную маслом сковороду, жарим на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон.

Добавляем к свекольно-ореховой смеси сухари, соль, перец и хмели-сунели, хорошо все вымешиваем.

Чеснок и лук чистим, зелень моем и обсушиваем. Все ингредиенты измельчаем блендером или пропускаем через мясорубку. Если измельчаете блендером, следите за структурой "фарша", она должна быть рыхлой и неоднородной.

Свеклу отвариваем или запекаем в духовке до мягкости. Готовую свеклу остужаем чистим и крупно режем.

При желании в тыквенные котлетки можно добавить тертый сыр. Источник: foodwithfeeling.com

Тыкву трем на терке. Выкладываем в нагретую и смазанную маслом сковороду, добавляем соль и перец. Перемешиваем, ждем, пока тыква пустит сок.

Тушим тыкву, периодически помешивая, до полного выпаривания жидкости. Когда жидкости не останется (только следите, чтобы тыква не сгорела!), добавляем манку, соль, перец и любимые травы. Тушим, помешивая, еще несколько минут. Готовую массу перекладываем в миску и остужаем.

Когда тыквенное пюре остынет, начинаем формировать котлетки. Если "фарш" сильно жидкий, добавьте в него немного муки, манки или панировочных сухарей – так он станет плотным.