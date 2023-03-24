Постное овсяное печенье с клюквой: рецепт без молока, масла и муки
Овсяное печенье – это любимая домашняя выпечка. Ведь оно готовится из доступных ингредиентов и его можно дополнить разными начинками: сухофруктами, шоколадом, орехами, яблоками и корицей. Оно получается очень хрустящим и ароматным.
В одном из кулинарных блогов (smakzhittya) в Instagram был опубликован рецепт овсяного печенья с клюквой, которое готовится без молочных продуктов и муки, поэтому выпечку можно есть в пост.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья быстрого приготовления – 200 г
- сушеная клюква – 120 г
- орехи – 50 г
- бананы – 2 шт
- цедра и сок 1 апельсина
- сахар – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Бананы размять вилкой.
2. Добавить к бананам овсянку, орехи, клюкву, сахар, цедру и сок апельсина. Перемешать до однородности и оставить на 30 минут.
3. Из готовой массы сформировать печенье и выложить на противень. Выпекать при температуре 170 градусов 20 минут.
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