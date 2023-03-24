Овсяное печенье – это любимая домашняя выпечка. Ведь оно готовится из доступных ингредиентов и его можно дополнить разными начинками: сухофруктами, шоколадом, орехами, яблоками и корицей. Оно получается очень хрустящим и ароматным.

В одном из кулинарных блогов (smakzhittya) в Instagram был опубликован рецепт овсяного печенья с клюквой, которое готовится без молочных продуктов и муки, поэтому выпечку можно есть в пост.

Ингредиенты:

овсяные хлопья быстрого приготовления – 200 г

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сушеная клюква – 120 г

орехи – 50 г

бананы – 2 шт

цедра и сок 1 апельсина

сахар – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Бананы размять вилкой.

2. Добавить к бананам овсянку, орехи, клюкву, сахар, цедру и сок апельсина. Перемешать до однородности и оставить на 30 минут.

3. Из готовой массы сформировать печенье и выложить на противень. Выпекать при температуре 170 градусов 20 минут.

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