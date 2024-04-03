Постное яблочное печенье: вкусный десерт для поднятия настроения

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Постное яблочное печенье: вкусный десерт для поднятия настроения

Иногда для поднятия настроения просто необходимо съесть что-нибудь вкусное и сладкое. Но, на людей, придерживающихся Великого поста, накладываются определенные ограничения по употреблению продуктов. Чтобы не нарушать пост и, все же, утолить жажду сладкого, можно приготовить вкуснятину самостоятельно.

Рецептом приготовления постного яблочного печенья поделилась фудблогер Лиза Глинская. В Instagram она рассказала, как приготовить печенье так, чтобы кухня наполнилась вкусным ароматом.

Постное яблочное печенье: вкусный десерт для поднятия настроения

Ингредиенты

  • Натертые яблоки – 200 гр
  • Кокосовое масло – 80 гр
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  • Разрыхлитель – 8 гр
  • Мука – 200 гр
  • Сахар – 40 гр
  • Молотая корица – 1-2 гр

Способ приготовления

1.Яблоки очистить от кожуры и натереть на мелкой терке.

2. Добавить сахар и растопленное кокосовое масло.

Постное яблочное печенье: вкусный десерт для поднятия настроения

3. Смешать муку, разрыхлитель и корицу.

4. Сухую смесь просеять в яблочную и смешать все до однородности.

Постное яблочное печенье: вкусный десерт для поднятия настроения

5. Полученное тесто выложить между двумя листами пергамента и раскатать пласт толщиной 3 мм.

6. Отправить тесто в морозильную камеру на 1-1,5 часа.

7. Снимаем пергамент с теста и нарезаем его на квадраты или прямоугольники.

Постное яблочное печенье: вкусный десерт для поднятия настроения

8. Выкладываем тесто на пергамент и отправляем выпекаться в духовку на 15-18 минут при 175 градусах.

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