Во время Великого поста нельзя употреблять некоторые продукты. Тем не менее, приготовить вкусные блюда без их использования тоже вполне возможно. Для этого нужно иметь хорошие проверенные рецепты.

Именно таким рецептом приготовления постных булочек с маком и орехами поделилась известная фудблогер Лиза Глинская. В Instagram она подробно рассказала, что добавить в тесто, чтобы булочки получились очень мягкими и ароматными.

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Ингредиенты для теста

Мука – 250 гр

Разрыхлитель – 8 гр

Сахар – 50 гр

Соль

Вода – 100 мл

Масло растительное – 40 мл

Ингредиенты для начинки

Мак – 100 гр (можно заменить орехами)

Жареные грецкие орехи – 100 гр

Сахар – 120 гр

Способ приготовления

1.Воду, растительное масло и сахар соединяем в глубокой емкости.

2. Муку смешиваем с разрыхлителем и добавляем в предварительную смесь. Замешиваем тесто.

3. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и оставляем при комнатной температуре на 30 минут.

4. Готовим начинку. Макс замачиваем в тёплой воде на 30 минут. Орехи обжариваем на сухой сковороде или в течение 10 минут в духовке при 170 градусах.

5. Макс процеживаем и соединяем с орехами и сахаром. Пробиваем блендером до состояния пасты.

6. Раскатываем тесто в пласт примерно 30х35 см.

7. Выкладываем начинку на тесто и заворачиваем в рулет.

8. Нарезаем рулет за куски по 3 см и выкладываем на застеленный пергаментом противень.

9. Выпекаем в течение 20 минут при 170 градусах.

10. После того, как булочки полностью охладятся, нужно обернуть их пищевой пленкой.

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