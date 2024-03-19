Постные голубцы с грибами и луком: готовятся в духовке с томатным соусом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Постные голубцы с грибами и луком: готовятся в духовке с томатным соусом

Голубцы – очень вкусное и сытное блюдо, основа которого – капуста, а для начинки в классическом варианте используют рис с мясным фаршем. Но, если вы не едите мясо или хотите приготовить постные голубцы, мясо можно заменить грибами с луком. 

Как вкусно приготовить постные голубцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом постных голубцов с рисом и жареными грибами с луком. 

Рецепт голубцов
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Ингредиенты: 

  • 1 кг капусты + 1 ч.л. соли
  • 400 г грибов
  • 200 г лука
  • 400 г риса (обычный шлифованный длиннозернистый) + столько же воды
  • масло для жарки
  • 150 г томатной пасты
  • 1 ч.л. соли
  • 1/2 ч.л. перца
  • в воду с томатной пастой добавьте 1 ч.л. соли, 1 ст.л. сахара, 1/2 ч.л. перца

Способ приготовления: 

1. Капусту опустите в кипяток и оставьте, пока капуста не станет мягкой.

Капуста для голубцов

2. Грибы и лук порежьте или перебейте блендером, пожарьте до золотистости. 

Жареные грибы

3. Рис отварите в пропорции 1:1 с водой 15-20 минут и добавьте к грибам. 

Начинка из риса и грибов

4. Выложите в капусту начинку, сверните. Выложите голубцы в форму для запекания и залейте томатным соусом, сверху накройте фольгой и тушите 20 минут при 190 С.

Голубцы с томатной пастой

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