Постные кабачковые котлеты: рецепт от Ольги Сумской

В нашей рубрике "Рецепт дня" мы продолжаем рассказывать вам о максимально простых блюдах, с приготовлением которых способен справиться даже малолетний ребенок.
Сегодня на повестке дня – постные кабачковые котлетки от актрисы и телеведущей Ольги Сумской. Рецептом Ольга поделилась в сториз на своей страничке в Instagram, она готовит их без добавления яиц и других животных жиров – идеальный вариант для приближающегося Великого поста.
Количество ингредиентов Сумская не указала, поэтому редакция OBOZREVATEL методом проб и ошибок вычислила идеальные пропорции.
Понадобится:
отвареный рис – 3 ст. л.
большой кабачок – 1 шт.
зеленый лук – небольшой пучок
мука – опционально
соль, перец – по вкусу
растительное масло – для жарки
Как готовить:
Кабачок натереть, смешать с отваренным рисом.
Добавить мелко рубленный зеленый лук, соль и перец.
Порционно добавлять муку до тех пор, пока котлетки не будут хорошо лепиться.
Сформировать котлетки и обжарить их в растительном масле до золотистого цвета с двух сторон.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить печеные яблоки по рецепту Ольги Сумской: актриса запекает их с вином, черносливом и корицей.
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