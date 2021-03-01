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Постные кабачковые котлеты: рецепт от Ольги Сумской

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В нашей рубрике "Рецепт дня" мы продолжаем рассказывать вам о максимально простых блюдах, с приготовлением которых способен справиться даже малолетний ребенок.

Сегодня на повестке дня – постные кабачковые котлетки от актрисы и телеведущей Ольги Сумской. Рецептом Ольга поделилась в сториз на своей страничке в Instagram, она готовит их без добавления яиц и других животных жиров – идеальный вариант для приближающегося Великого поста.

Количество ингредиентов Сумская не указала, поэтому редакция OBOZREVATEL методом проб и ошибок вычислила идеальные пропорции.

Веганский рецепт котлеток.
Веганский рецепт котлеток. Источник: скриншот сториз из Instagram Ольги Сумской.

Понадобится:

  • отвареный рис – 3 ст. л.

  • большой кабачок – 1 шт.

  • зеленый лук – небольшой пучок

  • мука – опционально

  • соль, перец – по вкусу

  • растительное масло – для жарки

Как готовить:

  1. Кабачок натереть, смешать с отваренным рисом.

  2. Добавить мелко рубленный зеленый лук, соль и перец.

  3. Порционно добавлять муку до тех пор, пока котлетки не будут хорошо лепиться.

  4. Сформировать котлетки и обжарить их в растительном масле до золотистого цвета с двух сторон.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить печеные яблоки по рецепту Ольги Сумской: актриса запекает их с вином, черносливом и корицей.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Рецепты
Персона
Ольга Сумская
Тег
рецепт дня
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