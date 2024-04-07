Во время поста важно соблюдать правильный баланс продуктов для того, чтобы не нанести вред организму. Именно так пытались совершать еще наши предки, благодаря чему на свет появился отличный рецепт пирожков.

Фудблогер Алекс Миль в Instagram рассказал рецепт приготовления картофельных пирожков с консервой, которые готовила еще его бабушка. Пирожки получаются очень вкусными и постными.

Ингредиенты

Картофель – 700 гр

Мука – 5 ст.л.

Видео дня

Яйца – 1 шт

Соль

Перец

Зеленый лук

Несколько или сардина в томате – 2 банка

Панировочные сухари

Масло для жарки

Способ приготовления

1. Картофель отвариваем в подсоленной воде до готовности и сливаем воду.

2. Толчем картошку и вбиваем в нее яйцо. Хорошо перемешиваем.

3. Добавляем нарезанный лук, соль, перец и содержимое консервы, лишенное костей. Хорошо разминаем.

4. Добавляем муку и перемешиваем до образования однородной массы.

5.Формируем пирожки и обваливаем их в панировочных сухарях.

6. Обжариваем на разогретой с маслом сковороде на среднем огне до образования золотистой корочки. Приблизительно по 3-4 минуты с каждой стороны.

На OBOZ.UA можно ознакомиться и с другими рецептами пирожков: