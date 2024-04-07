Постные картофельные пирожки с консервой по рецепту бабушки.

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Постные картофельные пирожки с консервой по рецепту бабушки.

Во время поста важно соблюдать правильный баланс продуктов для того, чтобы не нанести вред организму. Именно так пытались совершать еще наши предки, благодаря чему на свет появился отличный рецепт пирожков.

Фудблогер Алекс Миль в Instagram рассказал рецепт приготовления картофельных пирожков с консервой, которые готовила еще его бабушка. Пирожки получаются очень вкусными и постными.

Постные картофельные пирожки с консервой по рецепту бабушки.

Ингредиенты

  • Картофель – 700 гр
  • Мука – 5 ст.л.
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  • Яйца – 1 шт
  • Соль
  • Перец
  • Зеленый лук
  • Несколько или сардина в томате – 2 банка
  • Панировочные сухари
  • Масло для жарки

Способ приготовления

1. Картофель отвариваем в подсоленной воде до готовности и сливаем воду.

2. Толчем картошку и вбиваем в нее яйцо. Хорошо перемешиваем.

3. Добавляем нарезанный лук, соль, перец и содержимое консервы, лишенное костей. Хорошо разминаем.

Постные картофельные пирожки с консервой по рецепту бабушки.

4. Добавляем муку и перемешиваем до образования однородной массы.

Постные картофельные пирожки с консервой по рецепту бабушки.

5.Формируем пирожки и обваливаем их в панировочных сухарях.

Постные картофельные пирожки с консервой по рецепту бабушки.

6. Обжариваем на разогретой с маслом сковороде на среднем огне до образования золотистой корочки. Приблизительно по 3-4 минуты с каждой стороны.

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