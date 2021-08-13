Постные маковые рогалики к празднику Маковея: рецепт
Каждый год 14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас или праздник Маковея, после этого праздника начинается большой Успенский пост. Как правило все блюда в этот день готовятся с маком, медом, орехами и фруктами.
Фудблогер Анастасия Солопийка поделилась в Instagram рецептом постных маковых рогаликов, которые будут отличным угощением в этот замечательный праздник.
Ингредиенты:
мука – 350-380 г
вода – 200 мл
растительое масло – 50 г
сахар – 30 г
сухие дрожжи – 4 г
готовая маковая начинка – 100 г
Способ приготовления:
В теплой воде растворите сахар, добавьте дрожжи, перемешайте и так оставьте на 5 минут.
Муку лучше просейте дважды, добавьте к дрожжам, влейте растительное масло, перемешайте.
Хорошо вымешайте тесто, на 30 минут оставьте его в теплом тесте, обязательно накройте полотенцем, чтобы оно "подошло".
По истечению времени тесто разделите на 2-3 части, каждую раскатайте – по 0,3 см.
Полученный круг разрежьте, как пиццу – треугольниками, где-то на 8-16 частей.
Выложите готовую маковую начинку, сверните трубочкой и отправьте в духовку на 20 минут при 180 С.
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