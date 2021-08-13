Постные маковые рогалики к празднику Маковея: рецепт

Каждый год 14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас или праздник Маковея, после этого праздника начинается большой Успенский пост. Как правило все блюда в этот день готовятся с маком, медом, орехами и фруктами.

Фудблогер Анастасия Солопийка поделилась в Instagram рецептом постных маковых рогаликов, которые будут отличным угощением в этот замечательный праздник.

Ингредиенты:

мука – 350-380 г

вода – 200 мл

растительое масло – 50 г

сахар – 30 г

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сухие дрожжи – 4 г

готовая маковая начинка – 100 г

Способ приготовления:

В теплой воде растворите сахар, добавьте дрожжи, перемешайте и так оставьте на 5 минут. Муку лучше просейте дважды, добавьте к дрожжам, влейте растительное масло, перемешайте. Хорошо вымешайте тесто, на 30 минут оставьте его в теплом тесте, обязательно накройте полотенцем, чтобы оно "подошло". По истечению времени тесто разделите на 2-3 части, каждую раскатайте – по 0,3 см. Полученный круг разрежьте, как пиццу – треугольниками, где-то на 8-16 частей. Выложите готовую маковую начинку, сверните трубочкой и отправьте в духовку на 20 минут при 180 С.

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