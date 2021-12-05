Постный борщ, который не отличишь от классического: рецепты с фасолью и грибами

Для тех, кто соблюдает пост, но совсем не хочет отказываться от любимого борща – существует альтернатива. А именно постный вариант блюда. Его вполне реально приготовить без мяса, используя фасоль, грибы или даже рыбу. Выходит настолько вкусно, что трудно отличить от классического рецепта.

Редакция FoodOboz поделится рецептами постного борща.

Постный борщ с фасолью по рецепту cooking.by.mommy. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

фасоль – 100 г

свекла – 1 шт

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

болгарский перец – 1 шт

капуста белокочанная – 300 г

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чеснок – 2 зубчика

рыбная консерва в томате – 1 б

соль, перец, лавровые листья, ароматный перец

зелень

Способ приготовления:

1. Фасоль предварительно замочить на ночь, после чего отварить до готовности.

2. Лук, перец и чеснок порзиаты. Морковь и свеклу натереть на терке.

3. Пассировать овощи в течение 10 минут, после чего добавить рыбную консерву.

4. Тем временем нашинковать капусту и положить в кастрюлю с водой. Добавить специи и соль. Варить еще 10 минут.

5. К капусте добавить фасоль и пассерованные овощи. Варить в течение 5 минут.

6. Добавить зелень.

Постный борщ с грибными ушками по рецепту foodfitmari. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

свекла – 3 шт

морковь – 1 шт

корень петрушки – 1шт

белый лук – 2 шт

грибной отвар + вода

яблочный уксус – 2 ст. л.

сахар – 1 ч. л.

соль, черный молотый перец

Способ приготовления:

1. Свеклу отварить или запечь в духовке. Потереть на терке.

2. К предварительно приготовленному грибному отвару (отварить сухие грибы) добавить воду и довести до кипения.

3. Морковь и корень петрушки порезать дольками, одну луковицу разрезать пополам и добавить в бульон.

4. Варить до готовности ориентировочно 15-20 минут. После – достать лук и петрушку.

5. Добавить свеклу, уксус, сахар, соль, черный молотый перец и снова довести до кипения.

6. Тем временем приготовить зажарку. Для этого измельчить лук и обжарить до золотистого цвета. Добавить к борщу.

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