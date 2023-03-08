Постный домашний майонез: как приготовить без яиц, молока и горчицы
Густой, нежный и главное – полезный майонез можно приготовить в домашних условиях. Традиционно его готовят из сырых или вареных яиц или без яиц и берут за основу молоко, с горчицей, маслом и даже авокадо. Если же вы соблюдаете пост – существует альтернатива.
Фудблогер Ирина Савражанде (ira.savraz) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего майонеза без яиц и молока, который можно есть в пост.
Ингредиенты:
- жидкость из консервированного горошка
- соль – 1\4 ч. л.
- сахар – 1\2 ч. л.
- сок 1\2 лимона
- горчичный порошок – 1 ч. л.
- масло растительное – 300 мл
Способ приготовления:
1. Взять одну банку горошка и процедить жидкость в чашу блендера. Добавить сюда соль, сахар, лимонный сок и горчичный порошок. Взбить все до однородности и легкого загустения.
2. Постепенно добавляя растительное масло, продолжить взбивать.
Важно: если вы хотите, чтобы майонез был жидкий – добавьте меньше масла, для густого соуса наоборот – его нужно больше.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: