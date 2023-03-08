Постный домашний майонез: как приготовить без яиц, молока и горчицы

Густой, нежный и главное – полезный майонез можно приготовить в домашних условиях. Традиционно его готовят из сырых или вареных яиц или без яиц и берут за основу молоко, с горчицей, маслом и даже авокадо. Если же вы соблюдаете пост – существует альтернатива.

Фудблогер Ирина Савражанде (ira.savraz) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего майонеза без яиц и молока, который можно есть в пост.

Ингредиенты:

жидкость из консервированного горошка

соль – 1\4 ч. л.

сахар – 1\2 ч. л.

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сок 1\2 лимона

горчичный порошок – 1 ч. л.

масло растительное – 300 мл

Способ приготовления:

1. Взять одну банку горошка и процедить жидкость в чашу блендера. Добавить сюда соль, сахар, лимонный сок и горчичный порошок. Взбить все до однородности и легкого загустения.

2. Постепенно добавляя растительное масло, продолжить взбивать.

Важно: если вы хотите, чтобы майонез был жидкий – добавьте меньше масла, для густого соуса наоборот – его нужно больше.

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