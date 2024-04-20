Перед Пасхой принято соблюдать Великий пост и не употреблять в пищу определенные продукты. В этот период года хозяйки меняют все рецепты любимых блюд, делая их постными. Отведав постный капустняк, приготовленный по этому рецепту, вам захочется готовить его не только в пост.

Таким замечательным рецептом поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В Instagram она рассказала, что нужно добавить к капустняку, чтобы он был не менее вкусным, чем готовящийся с мясом.

Ингредиенты

Вода – 2,5-3 л

Свежая капуста – 300 гр

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Квашеная капуста – 200 гр

Пшено – 4-5 ст.л.

Картофель – 3-4 шт

Морковь – 1-2 шт

Зеленый, или репчатый лук

Томатная паста – 2 ст.л.

Масло растительное – 1-2 ст.л.

Соль

Перец

Лавровое письмо

Перец горошком

Способ приготовления

1.Кастрюлю с водой ставим на огонь и доводим до кипения.

2. Картофель нарезаем на кубики. Лук и свежую капусту мелко шинкуем. Морковь натираем на большой терке.

3. На разогретой с маслом сковороде жарим морковь и лук до мягкости и добавляем томатную пасту. Жарим еще несколько минут.

4. К кипящей воде добавляем картофель и варим в течение 5 минут.

5. Добавляем пшено, хорошо перемешиваем и варим в течение 15 минут.

6. Добавляем оба вида капусты и оставляем кипеть в течение 15 минут.

7. Добавляем зажарку, соль, перец и другие специи. Перемешиваем и провариваем в течение 5 минут на маленьком огне.

8. Выключаем нагрев и даем настояться еще в течение 5 минут.

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