Пирог – идеальный вариант угощения, как для чаепития, так и отличная альтернатива хлебу. Их можно готовить на разном тесте, даже из лаваша. В качестве начинки можно использовать овощи, мясо, ягоды, морепродукты.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного пирога с капустой, грибами и тыквой, который вы приготовите всего за 30 минут.

Ингредиенты:

Тесто:

Мука пшеничная – 300 г

Разрыхлитель – 0,5 ч. л.

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Масло подсолнечное – 100 мл

Вода горячая – 100 мл

Соль – 0,5 ч. л.

Начинка:

Капуста квашеная – 300 г

Картофельное пюре –100 г

Тыква – 100 г

Грибы – 100 г

Лук репчатый – 100 г

Масло – 1 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Просейте муку, добавьте разрыхлитель и горячую воду, оливковое масло, замесите эластичное тесто.

2. Готовое тесто накройте пищевой пленкой и дайте ему подойти, около 25 минут.

3. Начинка: почистите картофель, порежьте и отварите, после сделайте из нее пюре.

4. Порежьте грибы и пожарьте с луком.

5. Тыкву порежьте и отварите.

6. Смешайте в миске квашеную капусту, добавьте готовые грибы и тыквой, туда же выложите картофельное пюре, соль, перец, перемешайте.

7. Готовое тесто разделите на две части, раскатайте коржи.

8. Противень застелите пергаментом, выложите первый корж, сверху – выложите начинку и накройте вторым коржом, обязательно защепите края и сверху посыпьте кунжутом.

9. Разогрейте духовку и выпекайте пирог в течение 30 минут при 180 С.

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