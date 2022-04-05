Постный капустный пирог на скорую руку: рецептом поделилась Татьяна Литвинова
Пирог – идеальный вариант угощения, как для чаепития, так и отличная альтернатива хлебу. Их можно готовить на разном тесте, даже из лаваша. В качестве начинки можно использовать овощи, мясо, ягоды, морепродукты.
Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного пирога с капустой, грибами и тыквой, который вы приготовите всего за 30 минут.
Ингредиенты:
Тесто:
Мука пшеничная – 300 г
Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
Масло подсолнечное – 100 мл
Вода горячая – 100 мл
Соль – 0,5 ч. л.
Начинка:
Капуста квашеная – 300 г
Картофельное пюре –100 г
Тыква – 100 г
Грибы – 100 г
Лук репчатый – 100 г
Масло – 1 ст. л.
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Просейте муку, добавьте разрыхлитель и горячую воду, оливковое масло, замесите эластичное тесто.
2. Готовое тесто накройте пищевой пленкой и дайте ему подойти, около 25 минут.
3. Начинка: почистите картофель, порежьте и отварите, после сделайте из нее пюре.
4. Порежьте грибы и пожарьте с луком.
5. Тыкву порежьте и отварите.
6. Смешайте в миске квашеную капусту, добавьте готовые грибы и тыквой, туда же выложите картофельное пюре, соль, перец, перемешайте.
7. Готовое тесто разделите на две части, раскатайте коржи.
8. Противень застелите пергаментом, выложите первый корж, сверху – выложите начинку и накройте вторым коржом, обязательно защепите края и сверху посыпьте кунжутом.
9. Разогрейте духовку и выпекайте пирог в течение 30 минут при 180 С.
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