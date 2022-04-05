Постный капустный пирог на скорую руку: рецептом поделилась Татьяна Литвинова

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,6 т.
Рецепты из капусты

Пирог – идеальный вариант угощения, как для чаепития, так и отличная альтернатива хлебу. Их можно готовить на разном тесте, даже из лаваша. В качестве начинки можно использовать овощи, мясо, ягоды, морепродукты.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного пирога с капустой, грибами и тыквой, который вы приготовите всего за 30 минут.

Ингредиенты:

Тесто:

  • Мука пшеничная – 300 г

  • Разрыхлитель – 0,5 ч. л.

Ингредиенты для теста
Видео дня

  • Масло подсолнечное – 100 мл

  • Вода горячая – 100 мл

  • Соль – 0,5 ч. л.

Начинка:

  • Капуста квашеная – 300 г

  • Картофельное пюре –100 г

  • Тыква – 100 г

Капустный пирог

  • Грибы – 100 г

  • Лук репчатый – 100 г

  • Масло – 1 ст. л.

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Просейте муку, добавьте разрыхлитель и горячую воду, оливковое масло, замесите эластичное тесто.

Мука для теста

2. Готовое тесто накройте пищевой пленкой и дайте ему подойти, около 25 минут.

Ингредиенты для теста

3. Начинка: почистите картофель, порежьте и отварите, после сделайте из нее пюре.

4. Порежьте грибы и пожарьте с луком.

Грибы для пирога

5. Тыкву порежьте и отварите.

6. Смешайте в миске квашеную капусту, добавьте готовые грибы и тыквой, туда же выложите картофельное пюре, соль, перец, перемешайте.

Пюре для начинку

7. Готовое тесто разделите на две части, раскатайте коржи.

Домашний пирог

8. Противень застелите пергаментом, выложите первый корж, сверху – выложите начинку и накройте вторым коржом, обязательно защепите края и сверху посыпьте кунжутом.

Пирог из капусты с сыром

9. Разогрейте духовку и выпекайте пирог в течение 30 минут при 180 С.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты