Издавна в Украине много людей соблюдают пасхальный пост. Поэтому из поколения в поколение передаются рецепты особых блюд, которые можно есть в этот период. Одно из самых популярных – жареный картофель с овощами.

Идея приготовления постного картофеля с овощами и шампиньонами опубликована на странице известного украинского телеведущего Константина Грубича в Facebook. Такое блюдо будет очень удобно приготовить на природе.

Ингредиенты:

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картофель – 1 кг.

морковь – 2 шт.

лук – 2 шт.

шампиньоны – 300 г

болгарский перец – 1 шт.

зеленый лук

масло для жарки

соль, чеснок, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Картошку почистить. Если большая – разрезать пополам.

2. В нарезанный картофель добавить соль и перец.

3. Добавить молодую нарезанную морковь.

4. Полить растительным маслом.

5. Все тщательно перемешать.

6. Разогреваем котелок с маслом (если готовите в помещении – сковородку).

7. Отправить картофель жариться. Иногда помешиваем, чтобы не подгорела и равномерно приготовилась. Когда кусочки немного подрумянятся – накрыть крышкой.

8. За это время нарезать лук, почистить и разрезать шампиньоны.

9. Когда картофель будет почти готов – добавить заранее нарезанные ингредиенты: грибы, лук полосками, перец полосками. Немного посолить сверху и поперчить.

10. Всё хорошо перемешать.

11. Можно добавить немного масла, чтобы все хорошо прожарилось.

12. В ступке растолочь чеснок.

13. Добавить его вместе с зеленью в конце приготовления.

14. Подавать картофель с квашеными овощами: помидорами, огурцами, капустой.

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