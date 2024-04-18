Постный картофель с грибами и овощами: вместе с хозяйками Ровенщины приготовил Константин Грубич
Издавна в Украине много людей соблюдают пасхальный пост. Поэтому из поколения в поколение передаются рецепты особых блюд, которые можно есть в этот период. Одно из самых популярных – жареный картофель с овощами.
Идея приготовления постного картофеля с овощами и шампиньонами опубликована на странице известного украинского телеведущего Константина Грубича в Facebook. Такое блюдо будет очень удобно приготовить на природе.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг.
- морковь – 2 шт.
- лук – 2 шт.
- шампиньоны – 300 г
- болгарский перец – 1 шт.
- зеленый лук
- масло для жарки
- соль, чеснок, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Картошку почистить. Если большая – разрезать пополам.
2. В нарезанный картофель добавить соль и перец.
3. Добавить молодую нарезанную морковь.
4. Полить растительным маслом.
5. Все тщательно перемешать.
6. Разогреваем котелок с маслом (если готовите в помещении – сковородку).
7. Отправить картофель жариться. Иногда помешиваем, чтобы не подгорела и равномерно приготовилась. Когда кусочки немного подрумянятся – накрыть крышкой.
8. За это время нарезать лук, почистить и разрезать шампиньоны.
9. Когда картофель будет почти готов – добавить заранее нарезанные ингредиенты: грибы, лук полосками, перец полосками. Немного посолить сверху и поперчить.
10. Всё хорошо перемешать.
11. Можно добавить немного масла, чтобы все хорошо прожарилось.
12. В ступке растолочь чеснок.
13. Добавить его вместе с зеленью в конце приготовления.
14. Подавать картофель с квашеными овощами: помидорами, огурцами, капустой.
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