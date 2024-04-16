Постный кофейный кекс с апельсином: невероятная вкусняшка к утреннему кофе
Рецепт постного кофейного кекса с апельсином понадобится не только во время Великого поста. Блюдо получается очень вкусным и ароматным, а значит, будет смаковать в любой момент.
Рецептом приготовления такого кекса поделилась фудблогер Лиза Глинская. В Instagram она рассказала, как приготовить этот кекс, чтобы он идеально подошел к утреннему кофе.
Ингредиенты для кекса
- Мука – 200 гр
- Какао-порошок – 20 гр
- Разрыхлитель – 10 гр
- Апельсиновый фреш – 100 мл
- Цедра апельсина – 1 шт
- Кофе эспрессо – 200 мл
- Сахар – 200 гр
- Кокосовое масло – 70 гр
Ингредиенты для шоколадного покрытия
- Черный шоколад – 200 гр
- Масло – 20 мл
- Измельченный миндаль – 50 гр
Способ приготовления
1. Разогреваем духовку до 170 градусов.
2. Соединяем муку, сахар, какао и разрыхлитель.
3. Горячий апельсиновый фреш соединяем с кофе, апельсиновой цедрой и горячим кокосовым маслом.
4. Добавляем сухие ингредиенты и смешиваем до однородности.
5. Смазываем форму для запекания маслом и посыпаем мукой.
6. Выкладываем тесто в форму и выпекаем в течение 30-40 минут при 170 градусах.
7. Готовим шоколадное покрытие. Растопленный шоколад смешиваем с растительным маслом и измельченными орехами.
8. Покрываем горячий кекс полученной массой и отправляем в холодильник до застывания шоколада.
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