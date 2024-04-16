Рецепт постного кофейного кекса с апельсином понадобится не только во время Великого поста. Блюдо получается очень вкусным и ароматным, а значит, будет смаковать в любой момент.

Рецептом приготовления такого кекса поделилась фудблогер Лиза Глинская. В Instagram она рассказала, как приготовить этот кекс, чтобы он идеально подошел к утреннему кофе.

Ингредиенты для кекса

Мука – 200 гр

Какао-порошок – 20 гр

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Разрыхлитель – 10 гр

Апельсиновый фреш – 100 мл

Цедра апельсина – 1 шт

Кофе эспрессо – 200 мл

Сахар – 200 гр

Кокосовое масло – 70 гр

Ингредиенты для шоколадного покрытия

Черный шоколад – 200 гр

Масло – 20 мл

Измельченный миндаль – 50 гр

Способ приготовления

1. Разогреваем духовку до 170 градусов.

2. Соединяем муку, сахар, какао и разрыхлитель.

3. Горячий апельсиновый фреш соединяем с кофе, апельсиновой цедрой и горячим кокосовым маслом.

4. Добавляем сухие ингредиенты и смешиваем до однородности.

5. Смазываем форму для запекания маслом и посыпаем мукой.

6. Выкладываем тесто в форму и выпекаем в течение 30-40 минут при 170 градусах.

7. Готовим шоколадное покрытие. Растопленный шоколад смешиваем с растительным маслом и измельченными орехами.

8. Покрываем горячий кекс полученной массой и отправляем в холодильник до застывания шоколада.

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