Рецепт этого салата пригодится, если вы соблюдаете Великий пост, или являетесь вегетарианцем. Интересная интерпретация знакомого салата оливье заставит вас совсем иначе посмотреть на это блюдо.

Рецептом приготовления постного оливье поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В Instagram она рассказала, какими продуктами следует заменить те, которые нельзя употреблять в пост.

Ингредиенты

Шампиньоны – 200-250 гр

Картофель – 3-4 шт

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Большая морковь – 1 шт

Соленые огурцы – 3-4 шт

Свежий огурец – 1 шт

Консервированный горошек – 4 ст.л.

Укроп – ½ пучка

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль

Перец

Ингредиенты для постного майонеза

Жидкость из консервированного горошка – 50 мл

Масло растительное – 200 мл

Лимонный сок – 1-2 ч.л.

Сахар – ½ ч.л.

Горчица – 1 ч.л.

Соль – щепотка

Способ приготовления

1.Грибы нарезаем и обжариваем до золотистости на сковороде с маслом.

2. Картофель и морковь отвариваем до готовности и нарезаем на кубики одинакового размера. Помещаем в глубокую емкость.

3. Туда же добавляем нарезанные кубиками соленые или маринованные огурцы, а также шампиньоны и один свежий огурец (можно заменить кислым яблочком).

4. Добавляем зеленый горошек, порубленную зелень и тщательно перемешиваем.

5. Готовим постный майонез: смешиваем все ингредиенты, кроме растительного масла и пробиваем блендером. Постепенно добавляем растительное масло, продолжая взбивать.

6. Заправляем салат полученным майонезом и подаем на стол.

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