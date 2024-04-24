Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления постного шоколадного торта с вишнями. Невероятно нежный воздушный мусс, вишневый мармелад и шоколадный бисквит не оставят никого равнодушным.

Рецептом приготовления такого торта поделилась Лиза Глинская. В Instagram она подробно рассказала, как приготовить каждый компонент торта, чтобы в результате получился кулинарный шедевр.

Ингредиенты для бисквита

Мука – 100 гр

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Какао-порошок – 15 гр

Разрыхлитель – 5 гр

Соль – 1гр

Сахар – 90 гр

Вода – 150 мл

Масло растительное – 40 мл

Ингредиенты для вишневого мусса

Вишневый сок – 250 мл

Сахар – 50 гр

Манная крупа – 15 гр

Ингредиенты для сиропа

Вода – 80 мл

Сахар – 50 гр

Агар агар – 4 гр

Ингредиенты для вишневого мармелада

Вишня свежая или замороженная – 250 гр

Кукурузный крахмал – 15 гр

Сахар – 50 гр

Способ приготовления

1.Смешиваем в миске сухие ингредиенты: муку, сахар, какао-порошок, соль и разрыхлитель.

2. Добавляем воду комнатной температуры и рафинированное растительное масло. Тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Тесто готово.

3. Берем форму 22 см., если это металлическое кольцо, нужно сделать дно из фольги.

4. Выливаем тесто и отправляем бисквит выпекаться в разогретую до 175 градусов духовку с конвекцией на 22-25 мин. Готовность проверяем деревянной шпажкой или зубочисткой.

5. Достаем бисквит и оставляем при комнатной температуре, чтобы он остыл.

6. После охлаждения переставляем бисквит в морозильную камеру на два часа.

7. Готовим вишневый мусс. Выливаем вишневый сок в сотейник. Добавляем сахар и манную крупу. Перемешиваем венчиком.

8. Ставим на плиту и при постоянном перемешивании доводим до кипения, добавляем 30-40 секунд и снимаем сотенный с плиты. Оставляем вишневую манку охлаждаться.

9. Переливаем в чашу миксера и взбиваем 10-15 мин. Масса должна увеличиться в объеме и посветлеть.

10. Готовим сироп. Высыпаем в сотейник сахар, агар агар и воду. Перемешиваем венчиком.

11. Ставим сотейник на плиту и при постоянном помешивании доводим до кипения, сироп должен прокипеть 1-1,5 минуты на средней температуре.

12. Снимаем сотейник с плиты и добавляем сыпью в вишневую массу. Еще взбиваем 10-15 секунд, останавливаем процесс и пока мусс еще теплый, выливаем его на бисквит. Разравниваем.

13. Ставим бисквит с муссом в холодильник на 1,5-2 часа, чтобы мусс стабилизировался.

14. Достаем бисквит из морозильной камеры и снимаем фольгу. Убираем форму и моем ее, она нам еще понадобится.

15. Переставляем бисквит на презентационную тарелку, сверху ставим форму.

16. Готовим вишневый мармелад. Переводим вишню в сотейник, добавляем сахар и кукурузный крахмал. Перемешиваем.

17. Ставим сотейник на плиту и при постоянном перемешивании завариваем крахмал. Доводим массу до кипения и оставляем еще на 30-40 секунд оставить и снимаем с плиты.

18. Достаем торт из холодильника, выкладываем сверху горячий вишневый мармелад.

19. Ставим наш торт еще на 20-30 мин в холодильник, для того чтобы вишневая начинка остыла, после чего снимаем форму.

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