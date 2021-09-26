Посуда СССР, о которой мечтала каждая хозяйка

Посуда времен СССР – это самое настоящее ностальгическое напоминание о качестве, уникальности и точно о чем-то магическом, чего часто нельзя было и касаться – только смотреть. Чего только стоят сервизы, хрусталь и разная кухонная утварь, которую вы точно никогда не спутаете с другими ее аналогами по цвету, форме и особенном стиле.

Редакция FoodOboz предлагает вам вспомнить, а кому-то узнать, какой же была посуда в СССР, о чем мечтала каждая хозяйка и почему, а также – что было в абсолютно каждом доме.

1. Хрустальный штоф

Классический винтажный, хрустальный штоф для крепких напитков, который был крайне популярен в СССР, но далеко не каждый мог его себе позволить, точнее сказать – единицы.

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2. Советский фарфор

В любом доме, как на подбор были эти сервизы "Рыбка".

А также "прекрасные" серванты в которых и хранилось это все великолепие.

3. Столовые приборы

Сразу нужно сказать, что все они очень бережно хранились годами в сервантах, а доставали их лишь на праздники и то – очень особенные.

4. Качественный хрусталь

Это была настоящая мечта каждой хозяйки и те, кто его все-таки имел – берегли и в прямом смысле – не разрешали даже трогать, только – любоваться.

5. Чугунная посуда

Бытует мнение, что чугунная посуда – вечная и это правда, если за ней правильно ухаживать. В СССР сковороды и кастрюли из него были очень хорошо качества.

6. Железные подстаканники

Этот предмет был очень важной частью сервиза, вот они были в каждой семье и самое главное – ними пользовались все и всегда. Их не страшно было потерять, как–то испортить так как цена была копеечной. Сейчас же вы такие возможно сможете увидеть только в поездах.

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