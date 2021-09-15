Кухонная посуда – как правильно выбрать и на что обращать внимание

Для того, чтобы вкусно приготовить любое блюдо, нужно учесть два основных фактора: качество продуктов и кухонная посуда, которая будет задействована в приготовлении. И если с первым все и так понятно, то второе вызывает удивление. Ведь мало кто знает о том, что от посуды зависит не меньше: вкус блюд, их запах и конечный результат кулинарного шедевра. Поэтому, подходить к выбору кухонных аксессуаров нужно ответственно.

Редакция FoodOboz расскажет как правильно выбирать кухонную посуду и на что следует обращать внимание.

Виды материала кухонной посуды

Нержавеющая сталь. Как материал набирает все большую и большую популярность. Считается, что кастрюли из нержавеющей стали являются абсолютно безопасными благодаря натуральным компонентам, которые не вступают в реакцию с вредными кислотами и микроэлементами. Эмаль. Изделия из такого материала тоже довольно неплохие и прекрасно справляются со своими обязанностями. Но единственный нюанс – со временем на эмали появляются трещины. Стекло. Кастрюли, сделанные из закаленного стекла, предварительно прошли специальную инновационным термообработку, а потому считаются идеальным вариантом для ежедневного использования. Чугун. Древнейший материал и пример экологически чистой и безопасной кухонной утвари.

Советы по выбору кастрюли

Кастрюля на 4-5 л подходит для варки супов, 2-3 л – гарниров и каш, 1-2 л – яиц, а также просто разогрева блюд.

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Лучше всего покупать кастрюлю со сплошным толстым дном, ведь такая дольше сохраняет тепло.

Удобно, когда стенки и ручки имеют антипригарные свойства.

Советы по выбору сковороды

Большая сковорода нужна для тушения мяса. Желательно, чтобы она была глубокой и с толстым дном. Средняя сковорода нужна для быстрого поджаривания овощей, приготовления оладий, сырников. Желательно, чтобы у нее были невысокие бортики, чтобы было легче мешать и переворачивать продукты. Небольшая сковорода – для приготовления омлетов. Блинная сковорода имеет низкие бортики, и толстое дно (чтобы хорошо сохранять тепло) ее размер соответствует размеру блина, который будет на ней готовиться.

Более функциональная сковорода должна быть с толстым дном, бортиками средней высоты и металлической ручкой.

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