Как обезопасить посудомоечную машину от бактерий: 3 простых правила

Остатки загрязненной пищи или водопроводная вода, подключенная к посудомоечной машине может стать благоприятной средой для размножения бактерий и грибков.

Это утверждают итальянские эксперты по питанию в публикации "Прикладная и экологическая микробиология". Даже если риск заболеть не высок, стоит уменьшить его с помощью нескольких простых мер предосторожности и правил пользования посудомоечной машиной, рекомендует издание iodonna.it

1. Не открывайте дверцу машины, пока посуда внутри не остынет.

Дверцу необходимо открывать после того, как посуда внутри остыла Getty

2. Чистите резиновые уплотнения сухой тканью после каждого цикла стирки.

3. "Температура также имеет значение: мытье посуды выше 60° снижает риск возникновения и размножения различных бактерий", – объясняет Карло Синьорелли, профессор гигиены и общественного здравоохранения в Пармском университете, подчеркивая, что многие проблемы на кухне возникают из-за хранения продуктов при неправильных температурах и из-за использования одной и той же посуды для обработки разных продуктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, макароны, бобы, перец и цитрусовые являются одними из тех продуктов, которые не стоит выбрасывать слишком быстро. У них длительный период хранения, поэтому они могут использоваться на кухне значительно дольше.

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