Посуда, которую ни в коем случае нельзя ставить в микроволновку

Сейчас микроволновку активно используют для нагрева пищи, а также для приготовления полноценных блюд. Она есть почти в каждом доме. Неправильное использование такого девайса может быть опасным и вредным для людей, поэтому нужно быть очень осторожными.

Сегодня редакция FoodOboz делится советами, которые помогут не ошибиться, при выборе посуды для микроволновки.

Отметки, по которым можно определить, подходит посуда для микроволновки или нет.

Microwave safe – пригодно для подогрева

Not recommended microwave – нельзя подогревать

Recommended microwave – предназначена для подогрева в

Изделия из золотыми и серебряными элементами росписи

Декоративные элементы, на большинстве посуды, могут содержать краску, на которой есть металл. Поэтому образуются электрические разряды, что может привести к поломке микроволновки.

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Металлическая посуда

Нагрев такой посуды в микроволновке может создать серьезную проблему. Металл начинает искриться, что приводит к поломке приборов и пожара.

Посуда из тонкого стекла

Тонкое стекло может не выдержать высоких температур. Такая посуда потрескается или вообще розколиться.

Хрустальная посуда

На хрустальной посуде много неровностей, различных выемок. Материал нагревается очень неравномерно, поэтому есть риск повреждений.

Деревянная посуда

У дерева достаточно пористая структура, а также в нем много влаги. Поэтому посуду из такого материала может пересушитись от высоких температур микроволновой печи.

Одноразовая посуда

Большинство такой посуды сделано из пластика, поэтому он просто начнет плавиться. Также, в атмосферу будут попадать вредные вещества.

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