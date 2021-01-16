Потребление мяса выросло в 7 раз: ученые забили тревогу

Мировые ученые обеспокоены количеством мяса, которое ежедневно употребляют люди на земле: за последние полвека цифра увеличилась в семь раз. Они утверждают, что промышленное производство мясной продукции вредит и окружающей среде, и здоровью человечества.

Об этом говорится в новом выпуске Meat Atlas (Der Fleischatlas) – ежегодном докладе о методах и влиянии промышленного животноводства и мясной промышленности. Доклад в формате полноценного журнала раз в год публикуется совместными усилиями Фонда Генриха Белля и организацией "Друзья Земли Европы". Цель издания – информировать о влиянии потребления мяса на глобальную бедность, изменение климата, благополучие животных, биоразнообразие и миграцию рабочих .

В отчете за 2020 год говорится о том, что с 1960 года потребление мяса в мире увеличилось в семь раз. Так, три миллиарда человек, которые проживали на Земле 60 лет назад, употребляли около 70 млн тонн мяса в год, то есть приблизительно 23 кг на человека. Однако в 2018 году население планеты достигло 7,6 млрд человек и потребление мяса, соотвественно, увеличилось. Сейчас эта цифра составляет 350 млн тонн, то есть 46 кг на человека.

В новом выпуске "Мясного атласа" говорится, что промышленное производство, которое старается обеспечить мясом население на земле, очень вредит как экологии, так и нашему здоровью. Например, интенсивное животноводство и чрезмерное употребление антибиотиков приводят к появлению резистентных бактерий, что в свою очередь угрожает эффективности медицинских препаратов. Уничтожение лесов под пастбища для домашних животных специалисты называют "серьезной угрозой для нашего здоровья". Они объясняют это тем, что дикие животные таким образом лишаются естественной среды обитания и вынуждены мигрировать ближе к месту проживания людей. А это облегчает передачу вирусов от животного к человеку и может привести к новым пандемиям.

Чтобы как-то установить баланс (то есть и прокормить мировое население, но при этом не уничтожать леса и не загрязнять экологию), эксперты призывают человечество переосмыслить пищевые привычки. Они советуют сократить употребление мяса и увеличить в рационе количество продуктов растительного происхождения, которые требуют значительно меньших площадей для выращивания. На освобожденных территориях тогда можно было бы восстанавливать леса.

При составлении рациона здорового питания ученые советуют ориентироваться на такие объемы: 16 килограммов мяса и 33 килограмма молочных продуктов на одного человека в год. Опыт Индии, а также многих африканских стран с их традиционной кухней показывает, что такие ограничения абсолютно возможны.

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