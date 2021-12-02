Потрясающий рулет с корицей: рецепт, по которому у всех получится вкусная выпечка

Холодно, ветрено, сыро… Зима в Одессе – не лучшее время. Хочется сидеть в теплой норке, и чтобы вокруг – все свои, и пахло сдобой, и не только пахло. Но нет в Одессе общего рецепта зимней выпечки. А потому распространяю свой, семейный.

Незаменимое блюдо для чаепития всей компании — потрясающий рулет с корицей. Этот рецепт мне нравится тем, что не нашлось еще человека, которому бы он не понравился или не получился.

Для теста потребуется коровье или соевое молоко — 365 гр., одно яйцо, чайная ложка ванили, мука — 660 гр., 7 грамм сухих дрожжей, 70 грамм сахара, соль — 13 гр., лимон, оливковое масло — 70 грамм.

Для начинки нужна столовая ложка корицы, по 2 столовых ложки оливкового масла и коричневого сахара.

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Для украшения: жареные орехи кешью — 50 гр., сахарная пудра — 100 грамм, вода — две столовых ложки.

В глубокую миску или чашу комбайна насыпаем просеянную муку, дрожи, сахар, соль и перемешиваем. Оставляем на 2-3 минуты в покое. Это важно, чтобы дрожи лучше ожили.

Мы в это время трем лимон – нам нужна цедра, и смешиваем яйцо с маслом.

Добавляем к муке ваниль, цедру, яично-масляную смесь и молоко. Молоко я беру соевое. Запускаем комбайн – вымешиваем 4-5 минут.

Оставляем тесто на два часа постоять при комнатной температуре, потом отправляем в холодильник — на ночь. Ночь прошла, тесто готово.

Посыпаем стол мукой, раскатываем тесто прямоугольником 40 см на 30 см, немножко присыпаем мукой.

Смазываем пласт оливковым маслом.

Посыпаем сахаром. Коричневый сахар для этого рецепта — необходимое условие. Следим, чтобы не было комочков.

Равномерно посыпаем тесто корицей. Можно сразу смешать корицу с сахаром, будет удобней посыпать.

Сворачиваем тесто в рулет. Чем тоньше будет ваше тесто, чем больше витков в рулете, тем красивее и вкуснее получится пирог.

Застилаем противень пергаментной бумагой. Соединяем концы рулета – получаем кольцо. Переносим его на пергамент. Это не все!

Делаем по внешней стороне кольца глубокие надрезы через каждые 2 сантиметра. Теперь каждый такой кусочек немного поворачиваем – так, чтобы стали видны спирали рулета – и чуть прижимаем.

Все, оставляем наш пирог на полчаса в покое, он должен расстояться.

Выпекаем в разогретой до 180-200 градусов духовке примерно 20-30 минут – до коричневой корочки.

Займемся подготовкой украшения.

На сухой сковороде обжариваем орешки. Перемалываем их – не очень мелко.

Перемешиваем сахарную пудру с кипяченой водой. На английском языке это называется фрост, — смесь должна стать похожей на изморозь.

Наш пирог подрумянился, готов? Вынимаем и даем ему немного остыть.

Украшаем. Кисточкой аккуратненько промазываем его сахарной глазурью и посыпаем ореховой крошкой.

Рулет готов. Прячьте от детей, иначе гостям ничего не достанется.

Красивый, ароматный, очень вкусный. Такой рулет украсит собой любой праздничный стол. И сам сделает праздник, если на дворе серо, сыро и холодно.

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