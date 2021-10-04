Необычный способ запекания курицы в духовке удивил сеть. Видео лайфхака

В сети стало вирусным видео с лайфхаком приготовления курицы в духовке. В частности, в процессе запекания предлагается использовать решетку.

Соответствующим видеороликом в TikTok поделилась повар-любитель @rajmin2025. Для равномерного прожаривания куриных ножек она рекомендует закрепить их узкую часть между прутьями решетки и запекать, расположив мясо над противнем с овощами.

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Таким образом курица не подгорит, а сок, стекающий с нее, придаст ароматного вкуса овощам.

Отчасти лайфхак приобрел популярность благодаря пользователю @fr33z3socold, который добавил к видео с курицей свою реакцию. "Почему, черт возьми, я только сейчас это вижу?", – подписал он свой ролик.

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