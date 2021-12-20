Правильный рецепт хумуса и одесского паштета из фасоли

Еще лет 10 назад большинство одесситов слова хумус слыхом не слыхивало. Что совершенно не мешало его прекрасно готовить, но в виде паштета из фасоли или сушеного гороха. Получался неправильный хумус, но очень вкусный.

Начнем с правильного рецепта. Хумус – это одна из самых популярных закусок в странах Ближнего Востока. Его принято есть, макая теплую питу, но если очень хочется, можно и просто – ложкой.

Нам потребуется 200 грамм нута, 2 столовых ложки тхины, 5 зубчиков чеснока, соль, кинза, кумин — по вкусу, сок лимона — 80 мл, 200 мл оливкового масла, паприка для украшения.

Нут замачиваем на несколько часов в большом количестве воды с чайной ложечкой соды. Удобно это сделать вечером и оставить на ночь. Утром хорошо промываем и варим до готовности. Это может быть час, может – два: все зависит от того, какой сорт гороха вы приобрели, как его сушили.

Два крупных лимона, нажимая, прокатываем лимоны по доске – так лучше отходит сок. Делим каждый лимон пополам и выжимаем сок.

Отваренный нут промываем, Заливаем кипяченой водой – так, чтоб она чуть покрыла горох, и мелем блендером не меньше 5 минут.

Добавляем давленный чеснок, кинзу, кумин и соль и снова мелем минуты две.

Добавляем тхину – пасту из кунжутных семян. Ее также называют тахина и тахини или просто пастой из семян сезама.

Доливаем к гороху масло и смешиваем блендером еще минуту.

По консистенции хумус должен быть похож на нежирную сметану. Если вышло гуще, можно добавить немножко воды.

На финише добавляем лимонный сок и перемешиваем еще минуту. Хумус должен быть абсолютно однородной легкой массой.

Выкладываем хумус в глубокую тарелку, посыпаем сладкой паприкой и свежей кинзой, капаем сверху немного масла. Подаем с теплой питой.

В одесской версии все проще, быстрее и острее.

Для хумуса по-одесски нужна поллитровая банка консервированной белой фасоли, пучок кинзы, небольшой красный жгучий перец – 1 шт., по две столовых ложки лимонного сока, тхины, растительного масла, зубчик чеснок, четверть стакана сливок, соль и паприка – по вкусу.

Фасоль мелем блендером в пюре. Нарезаем свежую кинзу. Некоторые предпочитают вместо нее класть сухой кориандр в конце приготовления. Чистим чеснок и жгучий перчик. Добавляем к фасоли кинзу, перец, лимонный сок, чеснок, сливки, соль, паприку и масло. Мелем блендером все вместе до получения пышной однородной массы.

При подаче делаем углубление в центре хумуса, наливаем в него оливковое масло, посыпаем паприкой. Подаем с питами или другими пресными лепешками.

Основное отличие традиционного одесского паштета из фасоли или сушеного гороха от хумуса – именно в тхине. Ее там нет. Зато среди ингредиентов может быть мелко нарезанный и обжаренный до золотистого цвета и характерного запаха репчатый лук. Масло есть, но подсолнечника. Все остальное совпадает. Тоже выходит вкусное, но совсем другое блюдо.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.