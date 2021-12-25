Праздничная кутья с сухофруктами и орехами: идея от блогера
Кутья – один из главных рождественских атрибутов. На сам Сочельник, перед Рождеством, она должна быть "бедной", постной. В ней преимущественно крупа и вода. Немного мака и меда. А уже 7 января, в самый праздник, к такому блюду добавляют много орехов и меда. С годами начали отходить от традиционной кутьи и добавлять многие другие интересные ингредиенты.
Фитнес-тренер Надежда Самох поделилась идеей приготовления кутьи с сухофруктами и разными видами орехов. Несмотря на большое разнообразие продуктов, блюдо получается достаточно низкокалорийным, а также очень полезным. Опубликовано на странице в Instagram.
Ингредиенты:
пшеница – 160 г
изюм – 40г
клюква – 40г
мак – 70г
орех грецкий – 35 г
кешью – 35 г
мед – 30 г
вода
Способ приготовления:
1. Варить пшеницу 45 минут.
2. Сухофрукты дважды залить кипятком, сцедить.
3. Орехи измельчить
4. Мак залить водой на 5 минут. Слить и снова залить кипятком на 5 минут.
5. Оставить немного жидкости.
6. Мак перетереть.
7. Все ингредиенты соединить.
8. Если масса густая – добавить немного воды, хорошо перемешать.
9. Можно добавить подсластитель. Лучше, конечно, заменитель.
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