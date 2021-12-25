Праздничная кутья с сухофруктами и орехами: идея от блогера

Кутья – один из главных рождественских атрибутов. На сам Сочельник, перед Рождеством, она должна быть "бедной", постной. В ней преимущественно крупа и вода. Немного мака и меда. А уже 7 января, в самый праздник, к такому блюду добавляют много орехов и меда. С годами начали отходить от традиционной кутьи и добавлять многие другие интересные ингредиенты.

Фитнес-тренер Надежда Самох поделилась идеей приготовления кутьи с сухофруктами и разными видами орехов. Несмотря на большое разнообразие продуктов, блюдо получается достаточно низкокалорийным, а также очень полезным. Опубликовано на странице в Instagram.

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Ингредиенты:

пшеница – 160 г

изюм – 40г

клюква – 40г

мак – 70г

орех грецкий – 35 г

кешью – 35 г

мед – 30 г

вода

Способ приготовления:

1. Варить пшеницу 45 минут.

2. Сухофрукты дважды залить кипятком, сцедить.

3. Орехи измельчить

4. Мак залить водой на 5 минут. Слить и снова залить кипятком на 5 минут.

5. Оставить немного жидкости.

6. Мак перетереть.

7. Все ингредиенты соединить.

8. Если масса густая – добавить немного воды, хорошо перемешать.

9. Можно добавить подсластитель. Лучше, конечно, заменитель.

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