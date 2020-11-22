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Лиза Глинская
Лиза Глинская
Кондитер, основатель и преподаватель школы GL, судья проекта «МастерШеф» Все статьи автора

Праздничная утка в пиве. Рецепт

1.3т
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Мой фирменный рецепт праздничной "Утки в пиве"! Божественный аромат, нежнейшее мясо и нереальный вкус... Приготовьте для любимых на Новый год и Рождество!

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  • 2-2,5 кг утки (1 шт.)

  • 3-4 яблока (кислые, сорта "Семеренко")

  • 1 л светлого пива

  • черный ржаной хлеб

  • соль

  • смесь перцев

  • кардамон молотый

Праздничная утка в пиве. Рецепт

КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?

Шаг 1

Потрошенную тушку утки, если нужно, дощипываем и обжигаем горелкой.

Берите не очень жирную утку, весом до 2,5 кг.

Шаг 2

Срезаем весь брюшной жир.

Если вы уверены в качестве утки, то на этом жире потом можно готовить – убираем его пока в морозильную камеру. Во Франции этот жир вытапливают и хранят в банках.

Шаг 3

Срезаем крылья по первый сустав - если этого не сделать, они будут гореть и утка получится не такой привлекательной.

Шаг 4

Надрезаем шкуру на шее и удаляем пищевод и зоб, шею отрезаем (по желанию).

Шаг 5

Удаляем сальные (копчиковые) железы - они находятся в районе хвоста.

Некоторые срезают вместе с хвостом, я предпочитаю хвостик оставлять.

Шаг 6

Тушку промываем и просушиваем бумажным полотенцем.

Шаг 7

Натираем утку снаружи и внутри солью и смесью перцев и убираем в холодильник на 3-4 часа.

Можно также натереть молотым кардамоном.

Шаг 8

Очищаем от семян и нарезаем яблоки. Фаршируем яблоками утку. Зашиваем ее или скрепляем деревянными шпажками.

Шаг 9

Нарезаем крупными кусками черный ржаной хлеб и укладываем на дно утятницы. Поверх хлеба кладем утку.

Шаг 10

На дно формы выливаем светлое пиво (1 литр) - так, чтобы оно покрыло хлеб и 1/3 часть утки.

Шаг 11

Накрываем утятницу крышкой, ставим в духовку, разогретую до 180°С на 2 часа.

Шаг 12

Снимаем крышку, переворачиваем утку и уже открытую утятницу возвращаем в духовку еще на 1 час.

Проверяем готовность утки: протыкаем утку в самом широком месте, у кости. Если она уже готова, выделится прозрачный сок, если - нет, то красноватый.

Instagram Лизы Глинской.

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Книги рецептов от Лизы Глинской – "От простого к сложному", а так же "Проще простого", вы можете найти на сайте glinskaya.com.ua

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Автор
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Темы
Рецепты Новый год 2021 Рождество Новогодние блюда
Место
Украина
Источник
Источник: glinskaya.com.ua
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