Праздничные брускеты из авокадо вместо привычных бутербродов: готовятся элементарно
Вместо классических бутербродов с колбасой на праздничный стол лучше приготовить изысканные брускеты. Для того, чтобы блюдо было легким и питательным, можно использовать авокадо, а также нежный крем-сыр. Выкладывать полученную массу лучше всего на подсушенный хлеб.
Идея приготовления оригинальных брускет с авокадо и помидорами черри опубликована на странице фудблогера с ником mariiam foodblog в Instagram. Сверху не забудьте полить бальзамическим соусом.
Ингредиенты:
- багет
- авокадо
- яйца отварные – 2 шт.
- крем-сыр
- лимонный сок
- соль, перец – по вкусу
- помидоры черри
- беби моцарелла
- бальзамический соус
Способ приготовления:
1. Для намазки в миске соединить авокадо, отварные яйца, 2 столовые ложки крем-сыра.
2. Добавить соль, перец.
3. Багет подсушить.
4. Смазать намазкой.
5. Добавить помидорки черри и беби моцарелла.
6. Полить бальзамическим соусом.
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