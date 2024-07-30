Вместо классических бутербродов с колбасой на праздничный стол лучше приготовить изысканные брускеты. Для того, чтобы блюдо было легким и питательным, можно использовать авокадо, а также нежный крем-сыр. Выкладывать полученную массу лучше всего на подсушенный хлеб.

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Идея приготовления оригинальных брускет с авокадо и помидорами черри опубликована на странице фудблогера с ником mariiam foodblog в Instagram. Сверху не забудьте полить бальзамическим соусом.

Ингредиенты:

багет

авокадо

яйца отварные – 2 шт.

крем-сыр

лимонный сок

соль, перец – по вкусу

помидоры черри

беби моцарелла

бальзамический соус

Способ приготовления:

1. Для намазки в миске соединить авокадо, отварные яйца, 2 столовые ложки крем-сыра.

2. Добавить соль, перец.

3. Багет подсушить.

4. Смазать намазкой.

5. Добавить помидорки черри и беби моцарелла.

6. Полить бальзамическим соусом.

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