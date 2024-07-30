Праздничные брускеты из авокадо вместо привычных бутербродов: готовятся элементарно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Праздничные брускеты из авокадо вместо привычных бутербродов: готовятся элементарно

Вместо классических бутербродов с колбасой на праздничный стол лучше приготовить изысканные брускеты. Для того, чтобы блюдо было легким и питательным, можно использовать авокадо, а также нежный крем-сыр. Выкладывать полученную массу лучше всего на подсушенный хлеб.

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Идея приготовления оригинальных брускет с авокадо и помидорами черри опубликована на странице фудблогера с ником mariiam foodblog в Instagram. Сверху не забудьте полить бальзамическим соусом.

Праздничные брускеты из авокадо вместо привычных бутербродов: готовятся элементарно

Ингредиенты:

  • багет
  • авокадо
  • яйца отварные – 2 шт.
  • крем-сыр
  • лимонный сок
  • соль, перец – по вкусу
  • помидоры черри
  • беби моцарелла
  • бальзамический соус

Способ приготовления:

Праздничные брускеты из авокадо вместо привычных бутербродов: готовятся элементарно

1. Для намазки в миске соединить авокадо, отварные яйца, 2 столовые ложки крем-сыра.

2. Добавить соль, перец.

Праздничные брускеты из авокадо вместо привычных бутербродов: готовятся элементарно

3. Багет подсушить.

Праздничные брускеты из авокадо вместо привычных бутербродов: готовятся элементарно

4. Смазать намазкой.

Праздничные брускеты из авокадо вместо привычных бутербродов: готовятся элементарно

5. Добавить помидорки черри и беби моцарелла.

Праздничные брускеты из авокадо вместо привычных бутербродов: готовятся элементарно

6. Полить бальзамическим соусом.

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