Праздничные пироги на скорую руку из самых простых продуктов: рецепты от Евгения Клопотенко

Пироги – это всегда сытно, вкусно и просто в приготовлении. Самое главное – сделать удачное тесто, а начинку можно делать абсолютно любую, начиная от мясной, рыбной, заканчивая овощными и сладкими, ягодными, творожными.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 2 рецепта вкусных, а самое главное сытных пирогов, которыми поделился кулинар Евгений Клопотенко на своем сайте. Они станут отличным угощением для праздничного стола.

1. Пирог с горохом и сладким луком

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Ингредиенты:

Слоеное тесто – 300 г

Зеленый горошек замороженный – 150 г

Лук – 2 шт.

Сахар – 2 ст. л.

Оливковое масло – 1-2 ст. л.

Яйцо – 1 шт.

Мята – 4 веточки

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разморозьте слоеное тесто при комнатной температуре.

2. Горошек переложите в небольшую кастрюльку, залейте водой и доведите до кипения, варите 2 минуты.

3. После слейте воду и переложите горошек в блендер.

4. В готовую смесь добавьте листочки мяты, а также соль и перец, снова перебейте до однородного состояния.

5. Лук очистите и порежьте полукольцами.

6. Переложите на сковороду и обжарьте с оливковым масло, пока он не станет прозрачным.

7. Уменьшите огонь и добавьте сахар, перемешайте и тушите, пока лук не карамелизируется.

8. На размороженное тесто выложите гороховую начинку и сделайте бортики толщиной 1 см.

9. Сверху на горох выложите готовый лук, а бортики смажьте взбитым яйцом и отправьте запекаться в духовку на 15-20 минут при 180 С.

2. Банановый пирог

Ингредиенты:

Бананы – 3 шт.

Сахар – 140 г

Сливочное масло – 140 г

Мука – 140 г

Разрыхлитель – 7 г

​​​​​​​Способ приготовления:

1. Банан очистите и порежьте кружочками.

2. Переложите на противень и отправьте в духовку на 2 часа при 60 С. Таким образом вы получите чипсы.

3. Тесто: взбейте размягченное сливочное масло с сахаром, добавьте яйцо и снова хорошо взбейте. 4. Муку смешайте с разрыхлителем, добавьте к жидкой смеси и замесите тесто.

5. Оставшиеся бананы порежьте мелким кубиком и добавьте в тесто, перемешайте.

6. Форму для запекания застелите пергаментом, смажьте сливочным маслом и выложите тесто в форму.

7. Сверху выложите банановые чипсы и отправьте пирог в духовку на 30 минут при 180 С.

8. Готовый пирог должен остыть перед употреблением.

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