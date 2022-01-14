Праздничные пироги на скорую руку из самых простых продуктов: рецепты от Евгения Клопотенко
Пироги – это всегда сытно, вкусно и просто в приготовлении. Самое главное – сделать удачное тесто, а начинку можно делать абсолютно любую, начиная от мясной, рыбной, заканчивая овощными и сладкими, ягодными, творожными.
Редакция FoodOboz выбрала для вас 2 рецепта вкусных, а самое главное сытных пирогов, которыми поделился кулинар Евгений Клопотенко на своем сайте. Они станут отличным угощением для праздничного стола.
1. Пирог с горохом и сладким луком
Ингредиенты:
Слоеное тесто – 300 г
Зеленый горошек замороженный – 150 г
Лук – 2 шт.
Сахар – 2 ст. л.
Оливковое масло – 1-2 ст. л.
Яйцо – 1 шт.
Мята – 4 веточки
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разморозьте слоеное тесто при комнатной температуре.
2. Горошек переложите в небольшую кастрюльку, залейте водой и доведите до кипения, варите 2 минуты.
3. После слейте воду и переложите горошек в блендер.
4. В готовую смесь добавьте листочки мяты, а также соль и перец, снова перебейте до однородного состояния.
5. Лук очистите и порежьте полукольцами.
6. Переложите на сковороду и обжарьте с оливковым масло, пока он не станет прозрачным.
7. Уменьшите огонь и добавьте сахар, перемешайте и тушите, пока лук не карамелизируется.
8. На размороженное тесто выложите гороховую начинку и сделайте бортики толщиной 1 см.
9. Сверху на горох выложите готовый лук, а бортики смажьте взбитым яйцом и отправьте запекаться в духовку на 15-20 минут при 180 С.
2. Банановый пирог
Ингредиенты:
Бананы – 3 шт.
Сахар – 140 г
Сливочное масло – 140 г
Мука – 140 г
Разрыхлитель – 7 г
Способ приготовления:
1. Банан очистите и порежьте кружочками.
2. Переложите на противень и отправьте в духовку на 2 часа при 60 С. Таким образом вы получите чипсы.
3. Тесто: взбейте размягченное сливочное масло с сахаром, добавьте яйцо и снова хорошо взбейте. 4. Муку смешайте с разрыхлителем, добавьте к жидкой смеси и замесите тесто.
5. Оставшиеся бананы порежьте мелким кубиком и добавьте в тесто, перемешайте.
6. Форму для запекания застелите пергаментом, смажьте сливочным маслом и выложите тесто в форму.
7. Сверху выложите банановые чипсы и отправьте пирог в духовку на 30 минут при 180 С.
8. Готовый пирог должен остыть перед употреблением.
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