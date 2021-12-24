Праздничный кекс с шампанским, который удивит вкусом и структурой
Если вы хотите приготовить на Новый год особенный десерт, выбирайте кекс. Ведь это очень вкусное сдобное изделие, которые можно делать с абсолютно разными начинками, начиная от мака, орехов, заканчивая шоколадом, карамелью, ягодами, джемом, фруктами.
Кулинар Юлия Бенкендорф поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень оригинального десерта – кекс с шампанским, который точно приятно вас удивит своим вкусном и ароматом, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
пшеничная мука – 150 г
разрыхлитель –
5 г
сливочное масло – 200 г
кукурузный крахмал – 30 г
шампанское – 125 мл
сахар – 180 г
яйца – 3 шт.
растворимый кофе – 1 ст. л.
молотые орехи (миндаль, фундук) – 100 г
сахарная пудра – по вкусу
Способ приготовления:
1. Мягкое сливочное масло взбейте миксером, добавьте сахар, яйца и соль, все тщательно взбейте, чтобы сахар полностью растворился.
3. Просейте муку, добавьте разрыхлитель, кофе, крахмал, тщательно перемешайте, чтобы равномерно распределить разрыхлитель и добавьте 1 ст. л. какао.
5. Добавьте сухие ингредиенты к маслу с яйцами и сахаром.
6. Туда же влейте шампанское, и соедините все вместе, взбейте все миксером до однородности.
7. В последнюю очередь в тесто добавьте молотые орехи и тертую цедру апельсина и/или кусочки черного шоколада (100 г).
8. В металлическую форму для кекса (кирпичик) положите пергаментную бумагу и вылейте аккуратно тесто.
9. Отправьте кекс в разогретую духовку и выпекайте 60 минут при 175 С.
10. Готовый кекс достаньте и дайте ему постоять 10-15 минут.
11. Переложите кекс из формы на блюдо и присыпьте сахарной пудрой.
По желанию вместо пудры можно полить горячим белым шоколадом, будет очень вкусно.
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