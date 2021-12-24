Праздничный кекс с шампанским, который удивит вкусом и структурой

Если вы хотите приготовить на Новый год особенный десерт, выбирайте кекс. Ведь это очень вкусное сдобное изделие, которые можно делать с абсолютно разными начинками, начиная от мака, орехов, заканчивая шоколадом, карамелью, ягодами, джемом, фруктами.

Кулинар Юлия Бенкендорф поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень оригинального десерта – кекс с шампанским, который точно приятно вас удивит своим вкусном и ароматом, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

пшеничная мука – 150 г

разрыхлитель – 5 г

сливочное масло – 200 г ​​​​​​​

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кукурузный крахмал – 30 г

шампанское – 125 мл

сахар – 180 г

яйца – 3 шт. ​​​​​​​

растворимый кофе – 1 ст. л.

молотые орехи (миндаль, фундук) – 100 г

сахарная пудра – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мягкое сливочное масло взбейте миксером, добавьте сахар, яйца и соль, все тщательно взбейте, чтобы сахар полностью растворился.

3. Просейте муку, добавьте разрыхлитель, кофе, крахмал, тщательно перемешайте, чтобы равномерно распределить разрыхлитель и добавьте 1 ст. л. какао.

5. Добавьте сухие ингредиенты к маслу с яйцами и сахаром.

6. Туда же влейте шампанское, и соедините все вместе, взбейте все миксером до однородности.

7. В последнюю очередь в тесто добавьте молотые орехи и тертую цедру апельсина и/или кусочки черного шоколада (100 г).

8. В металлическую форму для кекса (кирпичик) положите пергаментную бумагу и вылейте аккуратно тесто.

9. Отправьте кекс в разогретую духовку и выпекайте 60 минут при 175 С.

10. Готовый кекс достаньте и дайте ему постоять 10-15 минут.

11. Переложите кекс из формы на блюдо и присыпьте сахарной пудрой.

По желанию вместо пудры можно полить горячим белым шоколадом, будет очень вкусно.

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