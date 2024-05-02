Праздничный мясной рулет с инжиром на Пасху: получается очень мягким и сочным

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
45
Праздничный мясной рулет с инжиром на Пасху: получается очень мягким и сочным

На Пасхальный стол обязательно запекают мясо. Это может быть просто ветчина в специях или же рулет из ошейка. Для начинки очень вкусно использовать инжир.

Идея приготовления праздничного мясного рулета с инжиром опубликована на странице фудблогерки с ником bouquet_of_bruschettas в Instagram. Запекается около часа.

Праздничный мясной рулет с инжиром на Пасху: получается очень мягким и сочным

Ингредиенты:

  • ошеек – 1,3 кг
  • соль на 1 л воды – 40 г
  • мед на 1 л воды – 1 ст. л.
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  • веточки розмарина и тимьяна – по веточке
  • петрушка – 1 пучок
  • душистый перец – 10 горошин
  • лавровые листья – 6-8 шт.
  • чеснок – 1 головка + 2 зубчика для начинки
  • лук – 1/2 шт.
  • инжир – 100 г
  • белое сухое вино – 30 мл
  • бальзамический уксус – 20 мл
  • масло – 10 мл
  • масло – 20 г

Способ приготовления:

Праздничный мясной рулет с инжиром на Пасху: получается очень мягким и сочным

1. Выберите кастрюлю, в которую кусок мяса поместится целиком.

2. Налейте воду. В зависимости от объема добавьте соль и мед.

3. Положите травы, пряности и разрезанную пополам головку чеснока.

Праздничный мясной рулет с инжиром на Пасху: получается очень мягким и сочным

4. Доведите до кипения, выключите и дайте полностью остыть.

5. Положите мясо в холодный маринад – кусок должен погрузиться полностью.

6. Отправьте в холодильник на 8-15 часов.

7. Для начинки измельчите лук, чеснок и инжир.

Праздничный мясной рулет с инжиром на Пасху: получается очень мягким и сочным

8. Разогрейте масло с растительным маслом на сковороде.

9. Добавьте лук и обжаривайте до прозрачности.

Праздничный мясной рулет с инжиром на Пасху: получается очень мягким и сочным

10. Добавьте чеснок, затем вино, дайте ему улетучиться.

11. Добавьте инжир, приправьте солью и влейте бальзамический уксус. Дайте кислому испарению выйти. На низком огне это минут десять.

Праздничный мясной рулет с инжиром на Пасху: получается очень мягким и сочным

12. Мясо обсушите полотенцем, сделайте карман, наполните его инжирным фаршем, не очень плотно, чтобы начинка не вытекла.

13. Связать рулет очень крепко нитью. Выложите в форму швом вверх.

Праздничный мясной рулет с инжиром на Пасху: получается очень мягким и сочным

14. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в час.

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