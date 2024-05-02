На Пасхальный стол обязательно запекают мясо. Это может быть просто ветчина в специях или же рулет из ошейка. Для начинки очень вкусно использовать инжир.

Идея приготовления праздничного мясного рулета с инжиром опубликована на странице фудблогерки с ником bouquet_of_bruschettas в Instagram. Запекается около часа.

Ингредиенты:

ошеек – 1,3 кг

соль на 1 л воды – 40 г

мед на 1 л воды – 1 ст. л.

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веточки розмарина и тимьяна – по веточке

петрушка – 1 пучок

душистый перец – 10 горошин

лавровые листья – 6-8 шт.

чеснок – 1 головка + 2 зубчика для начинки

лук – 1/2 шт.

инжир – 100 г

белое сухое вино – 30 мл

бальзамический уксус – 20 мл

масло – 10 мл

масло – 20 г

Способ приготовления:

1. Выберите кастрюлю, в которую кусок мяса поместится целиком.

2. Налейте воду. В зависимости от объема добавьте соль и мед.

3. Положите травы, пряности и разрезанную пополам головку чеснока.

4. Доведите до кипения, выключите и дайте полностью остыть.

5. Положите мясо в холодный маринад – кусок должен погрузиться полностью.

6. Отправьте в холодильник на 8-15 часов.

7. Для начинки измельчите лук, чеснок и инжир.

8. Разогрейте масло с растительным маслом на сковороде.

9. Добавьте лук и обжаривайте до прозрачности.

10. Добавьте чеснок, затем вино, дайте ему улетучиться.

11. Добавьте инжир, приправьте солью и влейте бальзамический уксус. Дайте кислому испарению выйти. На низком огне это минут десять.

12. Мясо обсушите полотенцем, сделайте карман, наполните его инжирным фаршем, не очень плотно, чтобы начинка не вытекла.

13. Связать рулет очень крепко нитью. Выложите в форму швом вверх.

14. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в час.

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