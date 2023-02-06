Праздничный рулет "Валентинка": эффектный десерт в День влюбленных

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
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Праздничный рулет 'Валентинка': эффектный десерт в День влюбленных

Если вы хотите порадовать свою вторую половинку оригинальным подарком, сделанным собственными руками – такой рулет будет прекрасной идеей. Технология приготовления очень проста, поэтому справится даже начинающий кондитер. Текстура получается очень нежной и пышной, а особого внимания заслуживают яркие красные сердечки.

Идея приготовления сладкого праздничного рулета "Валентинка" опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram.

Праздничный рулет ''Валентинка'': эффектный десерт в День влюбленных

Ингредиенты для сердечек:

  • 1 белок
  • 30 г сахарной пудры
  • 30 г муки
  • 30 г сливочного масла
  • красный краситель
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Ингредиенты для рулета:

  • 5 яиц
  • 120 г сахара
  • 90 г муки
  • 2 г разрыхлителя
  • 1 г соли
  • 40 мл молока
  • 40 мл подсолнечного рафинированного масла

Ингредиенты для крема:

  • 150 г крем-сыра
  • 50 мл сливок 33-36%
  • 30 г сахарной пудры
  • джем/варенье

Способ приготовления:

1. Противень смазываем сливочным маслом, застилаем и приклеиваем пергамент.

Праздничный рулет ''Валентинка'': эффектный десерт в День влюбленных

2. Для сердец: смешайте все ингредиенты, красителем добавьте цвет. Выложите массу в кондитерский мешок и нарисуйте сердца по пергаменту. (Вся масса не пойдет на все сердца, не надо стараться использовать).

3. Рулет: отделяем белки от желтков, желтки взбиваем с 1 г соли и 50 г сахара – до освещения 5 минут.

Праздничный рулет ''Валентинка'': эффектный десерт в День влюбленных

4. Белки взбиваем с 70 г сахара до стойких пиков.

5. Смешиваем взбитые белки и желтки, просеиваем муку, добавляем разрыхлитель, перемешиваем.

Праздничный рулет ''Валентинка'': эффектный десерт в День влюбленных

6. В отдельной мисочке смешиваем молоко и растительное масло, добавляем несколько ложек теста и перемешиваем, выливаем в тесто и перемешиваем.

Праздничный рулет ''Валентинка'': эффектный десерт в День влюбленных

7. Выливаем тесто на сердца и разравниваем.

8. Выпекаем в предварительно разогретой до 170 градусов духовке – 25-30 минут.

Праздничный рулет ''Валентинка'': эффектный десерт в День влюбленных

9. Горячий бисквит вытаскиваем из духовки, сразу накрываем сверху пергаментом, охлаждаем.

10. Для крема соединяем прохладные ингредиенты. Взбиваем миксером 5 минут.

Праздничный рулет ''Валентинка'': эффектный десерт в День влюбленных

11. На бисквите распределяем крем, сверху джем и скручиваем в плотный рулет с помощью пергамента. Кладем рулет в холодильник на час.

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