Праздничный рулет "Валентинка": эффектный десерт в День влюбленных
Если вы хотите порадовать свою вторую половинку оригинальным подарком, сделанным собственными руками – такой рулет будет прекрасной идеей. Технология приготовления очень проста, поэтому справится даже начинающий кондитер. Текстура получается очень нежной и пышной, а особого внимания заслуживают яркие красные сердечки.
Идея приготовления сладкого праздничного рулета "Валентинка" опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram.
Ингредиенты для сердечек:
- 1 белок
- 30 г сахарной пудры
- 30 г муки
- 30 г сливочного масла
- красный краситель
Ингредиенты для рулета:
- 5 яиц
- 120 г сахара
- 90 г муки
- 2 г разрыхлителя
- 1 г соли
- 40 мл молока
- 40 мл подсолнечного рафинированного масла
Ингредиенты для крема:
- 150 г крем-сыра
- 50 мл сливок 33-36%
- 30 г сахарной пудры
- джем/варенье
Способ приготовления:
1. Противень смазываем сливочным маслом, застилаем и приклеиваем пергамент.
2. Для сердец: смешайте все ингредиенты, красителем добавьте цвет. Выложите массу в кондитерский мешок и нарисуйте сердца по пергаменту. (Вся масса не пойдет на все сердца, не надо стараться использовать).
3. Рулет: отделяем белки от желтков, желтки взбиваем с 1 г соли и 50 г сахара – до освещения 5 минут.
4. Белки взбиваем с 70 г сахара до стойких пиков.
5. Смешиваем взбитые белки и желтки, просеиваем муку, добавляем разрыхлитель, перемешиваем.
6. В отдельной мисочке смешиваем молоко и растительное масло, добавляем несколько ложек теста и перемешиваем, выливаем в тесто и перемешиваем.
7. Выливаем тесто на сердца и разравниваем.
8. Выпекаем в предварительно разогретой до 170 градусов духовке – 25-30 минут.
9. Горячий бисквит вытаскиваем из духовки, сразу накрываем сверху пергаментом, охлаждаем.
10. Для крема соединяем прохладные ингредиенты. Взбиваем миксером 5 минут.
11. На бисквите распределяем крем, сверху джем и скручиваем в плотный рулет с помощью пергамента. Кладем рулет в холодильник на час.
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