Если вы хотите порадовать свою вторую половинку оригинальным подарком, сделанным собственными руками – такой рулет будет прекрасной идеей. Технология приготовления очень проста, поэтому справится даже начинающий кондитер. Текстура получается очень нежной и пышной, а особого внимания заслуживают яркие красные сердечки.

Идея приготовления сладкого праздничного рулета "Валентинка" опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты для сердечек:

1 белок

30 г сахарной пудры

30 г муки

30 г сливочного масла

красный краситель

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Ингредиенты для рулета:

5 яиц

120 г сахара

90 г муки

2 г разрыхлителя

1 г соли

40 мл молока

40 мл подсолнечного рафинированного масла

Ингредиенты для крема:

150 г крем-сыра

50 мл сливок 33-36%

30 г сахарной пудры

джем/варенье

Способ приготовления:

1. Противень смазываем сливочным маслом, застилаем и приклеиваем пергамент.

2. Для сердец: смешайте все ингредиенты, красителем добавьте цвет. Выложите массу в кондитерский мешок и нарисуйте сердца по пергаменту. (Вся масса не пойдет на все сердца, не надо стараться использовать).

3. Рулет: отделяем белки от желтков, желтки взбиваем с 1 г соли и 50 г сахара – до освещения 5 минут.

4. Белки взбиваем с 70 г сахара до стойких пиков.

5. Смешиваем взбитые белки и желтки, просеиваем муку, добавляем разрыхлитель, перемешиваем.

6. В отдельной мисочке смешиваем молоко и растительное масло, добавляем несколько ложек теста и перемешиваем, выливаем в тесто и перемешиваем.

7. Выливаем тесто на сердца и разравниваем.

8. Выпекаем в предварительно разогретой до 170 градусов духовке – 25-30 минут.

9. Горячий бисквит вытаскиваем из духовки, сразу накрываем сверху пергаментом, охлаждаем.

10. Для крема соединяем прохладные ингредиенты. Взбиваем миксером 5 минут.

11. На бисквите распределяем крем, сверху джем и скручиваем в плотный рулет с помощью пергамента. Кладем рулет в холодильник на час.

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