Праздничный салат "Бунито" с корейской морковью и курицей: как приготовить
"Бунито" – праздничный салат, который готовится значительно проще классических "Оливье" и "Шуби", но выглядит не менее эффектно. Он, к тому же, еще и очень бюджетный, ведь понадобится всего 4 ингредиента. Все они отлично дополняют друг друга.
Идея приготовления салата "Бунито" опубликована на странице фудблогера с ником blogini_kyxni в Instagram. Салат будет вкуснее, если его оставить на время пропитаться.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт. (сварить заранее)
- корейская морковь – 200-300 г
- яйца вареные – 5 шт.
- сыр – 300 г
Способ приготовления:
1. Для первого слоя куриное филе порезать кубиками.
2. Натереть желтки и половину сыра натереть большой теркой.
3. Все перемешать с майонезом и выложить ко дну формы.
4. Вторым слоем выложить корейскую морковь.
5. Смазать немного майонез.
6. Третьим слоем белки и остаток сыра потереть на мелкую терку.
7. Выложить верхний слой, хорошо примять вилкой.
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