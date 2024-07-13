Праздничный салат "Бунито" с корейской морковью и курицей: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Праздничный салат 'Бунито' с корейской морковью и курицей: как приготовить

"Бунито" – праздничный салат, который готовится значительно проще классических "Оливье" и "Шуби", но выглядит не менее эффектно. Он, к тому же, еще и очень бюджетный, ведь понадобится всего 4 ингредиента. Все они отлично дополняют друг друга.

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Идея приготовления салата "Бунито" опубликована на странице фудблогера с ником blogini_kyxni в Instagram. Салат будет вкуснее, если его оставить на время пропитаться.

Праздничный салат ''Бунито'' с корейской морковью и курицей: как приготовить

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт. (сварить заранее)
  • корейская морковь – 200-300 г
  • яйца вареные – 5 шт.
  • сыр – 300 г

Способ приготовления:

Праздничный салат ''Бунито'' с корейской морковью и курицей: как приготовить

1. Для первого слоя куриное филе порезать кубиками.

2. Натереть желтки и половину сыра натереть большой теркой.

Праздничный салат ''Бунито'' с корейской морковью и курицей: как приготовить

3. Все перемешать с майонезом и выложить ко дну формы.

4. Вторым слоем выложить корейскую морковь.

5. Смазать немного майонез.

Праздничный салат ''Бунито'' с корейской морковью и курицей: как приготовить

6. Третьим слоем белки и остаток сыра потереть на мелкую терку.

7. Выложить верхний слой, хорошо примять вилкой.

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