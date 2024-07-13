"Бунито" – праздничный салат, который готовится значительно проще классических "Оливье" и "Шуби", но выглядит не менее эффектно. Он, к тому же, еще и очень бюджетный, ведь понадобится всего 4 ингредиента. Все они отлично дополняют друг друга.

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Идея приготовления салата "Бунито" опубликована на странице фудблогера с ником blogini_kyxni в Instagram. Салат будет вкуснее, если его оставить на время пропитаться.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт. (сварить заранее)

корейская морковь – 200-300 г

яйца вареные – 5 шт.

сыр – 300 г

Способ приготовления:

1. Для первого слоя куриное филе порезать кубиками.

2. Натереть желтки и половину сыра натереть большой теркой.

3. Все перемешать с майонезом и выложить ко дну формы.

4. Вторым слоем выложить корейскую морковь.

5. Смазать немного майонез.

6. Третьим слоем белки и остаток сыра потереть на мелкую терку.

7. Выложить верхний слой, хорошо примять вилкой.

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