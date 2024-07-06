Праздничный салат "Грибная лужайка": лучше оливье и "Шубы"
"Грибная лужайка" – праздничный салат с маринованными грибами и свежими сезонными овощами. Хотя блюдо и майонезное, в нем много легких компонентов. Особую свежесть добавляет зелень.
Идея приготовления салата с консервированными грибами опубликована на странице фудблогера с ником top havchik в Instagram. Выходит очень эстетично.
Ингредиенты:
- грибы маринованные – 300 г
- куриное филе – 300 г
- твердый сыр – 70 г
- яйца – 2 шт.
- картофель – 2 шт.
- огурец – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- укроп
- зеленый лук 4 стебля
- соль, перец – по вкусу;
- майонез
Способ приготовления:
1. Отварить картофель, морковь, яйца, курицу.
2. Взять глубокую миску с плоским дном, застелить ее пищевой пленкой (салат нужно будет переворачивать).
3. Маринованные грибы выложить на дно блюда шапочками вниз.
4. Укроп мелко нарезать и выложить поверх грибов, смазать майонезом.
5. На терке натереть сыр, выложить сверху, смазать майонезом.
6. Яйца натереть на терку.
7. Выложить сверху, далее слой натертой моркови и смазать майонезом.
8. Равномерным слоем выложить порезанное вареное куриное филе и смазать майонезом.
9. Следующий слой нарезанный кубиком огурец и мелко нарезанный лук.
10. Смазать майонезом.
11. Последний слой – натертый вареный картофель смазанный мойонезом.
12. Накрыть миску и поставить в холодильник хотя бы на 1,5-2 часа.
13. Перед подачей перевернуть салат, чтобы грибы были сверху.
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