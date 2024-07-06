"Грибная лужайка" – праздничный салат с маринованными грибами и свежими сезонными овощами. Хотя блюдо и майонезное, в нем много легких компонентов. Особую свежесть добавляет зелень.

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Идея приготовления салата с консервированными грибами опубликована на странице фудблогера с ником top havchik в Instagram. Выходит очень эстетично.

Ингредиенты:

грибы маринованные – 300 г

куриное филе – 300 г

твердый сыр – 70 г

яйца – 2 шт.

картофель – 2 шт.

огурец – 1 шт.

морковь – 1 шт.

укроп

зеленый лук 4 стебля

соль, перец – по вкусу;

майонез

Способ приготовления:

1. Отварить картофель, морковь, яйца, курицу.

2. Взять глубокую миску с плоским дном, застелить ее пищевой пленкой (салат нужно будет переворачивать).

3. Маринованные грибы выложить на дно блюда шапочками вниз.

4. Укроп мелко нарезать и выложить поверх грибов, смазать майонезом.

5. На терке натереть сыр, выложить сверху, смазать майонезом.

6. Яйца натереть на терку.

7. Выложить сверху, далее слой натертой моркови и смазать майонезом.

8. Равномерным слоем выложить порезанное вареное куриное филе и смазать майонезом.

9. Следующий слой нарезанный кубиком огурец и мелко нарезанный лук.

10. Смазать майонезом.

11. Последний слой – натертый вареный картофель смазанный мойонезом.

12. Накрыть миску и поставить в холодильник хотя бы на 1,5-2 часа.

13. Перед подачей перевернуть салат, чтобы грибы были сверху.

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