Праздничный салат "Грибная лужайка": лучше оливье и "Шубы"

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
306
Праздничный салат 'Грибная лужайка': лучше оливье и 'Шубы'

"Грибная лужайка" – праздничный салат с маринованными грибами и свежими сезонными овощами. Хотя блюдо и майонезное, в нем много легких компонентов. Особую свежесть добавляет зелень.

Видео дня

Идея приготовления салата с консервированными грибами опубликована на странице фудблогера с ником top havchik в Instagram. Выходит очень эстетично.

Праздничный салат ''Грибная лужайка'': лучше оливье и ''Шубы''

Ингредиенты:

  • грибы маринованные – 300 г
  • куриное филе – 300 г
  • твердый сыр – 70 г
  • яйца – 2 шт.
  • картофель – 2 шт.
  • огурец – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • укроп
  • зеленый лук 4 стебля
  • соль, перец – по вкусу;
  • майонез

Способ приготовления:

Праздничный салат ''Грибная лужайка'': лучше оливье и ''Шубы''

1. Отварить картофель, морковь, яйца, курицу.

2. Взять глубокую миску с плоским дном, застелить ее пищевой пленкой (салат нужно будет переворачивать).

Праздничный салат ''Грибная лужайка'': лучше оливье и ''Шубы''

3. Маринованные грибы выложить на дно блюда шапочками вниз.

4. Укроп мелко нарезать и выложить поверх грибов, смазать майонезом.

5. На терке натереть сыр, выложить сверху, смазать майонезом.

Праздничный салат ''Грибная лужайка'': лучше оливье и ''Шубы''

6. Яйца натереть на терку.

7. Выложить сверху, далее слой натертой моркови и смазать майонезом.

8. Равномерным слоем выложить порезанное вареное куриное филе и смазать майонезом.

Праздничный салат ''Грибная лужайка'': лучше оливье и ''Шубы''

9. Следующий слой нарезанный кубиком огурец и мелко нарезанный лук.

10. Смазать майонезом.

11. Последний слой – натертый вареный картофель смазанный мойонезом.

12. Накрыть миску и поставить в холодильник хотя бы на 1,5-2 часа.

Праздничный салат ''Грибная лужайка'': лучше оливье и ''Шубы''

13. Перед подачей перевернуть салат, чтобы грибы были сверху.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты