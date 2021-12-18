Праздничный салат 'Прага': вкус, который проверен временем

В салате "Прага" сочетаются все продукты, которые мы любим пробовать именно на Новый год. Это отличная интерпретация привычного крабового салата и оливье с добавлением новых ингредиентов: пряного чернослива и маринованного лука. БЛюдо удивит вас новым изысканным вкусом и подарит настоящую праздничную атмосферу.

Идея приготовления такого блюда опубликована на странице yammy_recepts в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 0,3 кг

отварная морковь – 150 г

лук – 200 г

чернослив – 0,1 кг

яйцо – 3 шт

маринованные (квашеные) огурцы – 200 г

консервированный горошек – 0,2 кг

домашний соус – 200гр

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Ингредиенты для маринада:

соль – 0,5 ч.л

сахар – 6 гр

уксус 9% – 1 ст.л

кипяток – 50 мл

Способ приготовления:

1. Отварить куриное филе. Лук очистить и очень тщательно измельчить. Затем переложить в чашку и добавить все компоненты маринада. Оставить мариноваться.

2. Яйца, огурцы, куриное филе и морковь тщательно измельчить ножом. Нарезать чернослив. Если он жесткий – 5-7 минут подержать в кипятке.

4. Сформировать салат:

Первый слой – куриное филе

Второй слой – маринованный лук сверху перемазан майонезом.

Третий слой – маринованный огурец.

Шестой слой – яйца, перемазанные майонезом.

Седьмой слой – морковь,

Восьмой слой – горошек

Девятый слой – . Промазать майонезом и поставить в холодильник. Оставить в холодильнике на 1-2 часа.

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