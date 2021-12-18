Праздничный салат "Прага": вкус, который проверен временем
В салате "Прага" сочетаются все продукты, которые мы любим пробовать именно на Новый год. Это отличная интерпретация привычного крабового салата и оливье с добавлением новых ингредиентов: пряного чернослива и маринованного лука. БЛюдо удивит вас новым изысканным вкусом и подарит настоящую праздничную атмосферу.
Идея приготовления такого блюда опубликована на странице yammy_recepts в Instagram.
Ингредиенты:
куриное филе – 0,3 кг
отварная морковь – 150 г
лук – 200 г
чернослив – 0,1 кг
яйцо – 3 шт
маринованные (квашеные) огурцы – 200 г
консервированный горошек – 0,2 кг
домашний соус – 200гр
Ингредиенты для маринада:
соль – 0,5 ч.л
сахар – 6 гр
уксус 9% – 1 ст.л
кипяток – 50 мл
Способ приготовления:
1. Отварить куриное филе. Лук очистить и очень тщательно измельчить. Затем переложить в чашку и добавить все компоненты маринада. Оставить мариноваться.
2. Яйца, огурцы, куриное филе и морковь тщательно измельчить ножом. Нарезать чернослив. Если он жесткий – 5-7 минут подержать в кипятке.
4. Сформировать салат:
Первый слой – куриное филе
Второй слой – маринованный лук сверху перемазан майонезом.
Третий слой – маринованный огурец.
Шестой слой – яйца, перемазанные майонезом.
Седьмой слой – морковь,
Восьмой слой – горошек
Девятый слой – . Промазать майонезом и поставить в холодильник. Оставить в холодильнике на 1-2 часа.
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