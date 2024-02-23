Праздничный салат с куриным филе, гранатом и орехами: очень вкусно и ненавязчиво
Предлагаем вашему вниманию рецепт салата, который станет главным украшением любого праздничного стола. Это очень вкусное блюдо, которое имеет ненавязчивый вкус и очень хорошо выглядит.
Рецептом этого салата поделилась фудблогер Инна Ключник. В своем Instagram она подробно рассказала, что добавить в блюдо, чтобы оно имело непревзойденный вкус.
Ингредиенты
- Куриное филе – 2 шт
- Гранат – 1 шт
- Кукуруза – 1 б
- Орехи грецкие – 150 гр
- Петрушка
- Чеснок
- Майонез
Способ приготовления
1. Целое куриное филе обжариваем на сковороде. Когда обе стороны будут хорошо поджарены, добавляем соус терияки или унаги, а также ½ стакана сухого вина.
2. Готовим на большом огне, пока вино не испарится.
3. Выключаем сковороду, накрываем крышкой и оставляем до полного охлаждения, после чего нарезаем на кубики. Добавляем соль и перец.
4. В глубокую емкость складываем курицу, кукурузу, очищенный гранат, немного чеснока и майонеза.
5. Добавляем обжаренные и немного измельченные грецкие орехи и зелень. Хорошо перемешиваем и наслаждаемся вкусом.
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