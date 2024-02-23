Предлагаем вашему вниманию рецепт салата, который станет главным украшением любого праздничного стола. Это очень вкусное блюдо, которое имеет ненавязчивый вкус и очень хорошо выглядит.

Рецептом этого салата поделилась фудблогер Инна Ключник. В своем Instagram она подробно рассказала, что добавить в блюдо, чтобы оно имело непревзойденный вкус.

Ингредиенты

Куриное филе – 2 шт

Гранат – 1 шт

Кукуруза – 1 б

Орехи грецкие – 150 гр

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Петрушка

Чеснок

Майонез

Способ приготовления

1. Целое куриное филе обжариваем на сковороде. Когда обе стороны будут хорошо поджарены, добавляем соус терияки или унаги, а также ½ стакана сухого вина.

2. Готовим на большом огне, пока вино не испарится.

3. Выключаем сковороду, накрываем крышкой и оставляем до полного охлаждения, после чего нарезаем на кубики. Добавляем соль и перец.

4. В глубокую емкость складываем курицу, кукурузу, очищенный гранат, немного чеснока и майонеза.

5. Добавляем обжаренные и немного измельченные грецкие орехи и зелень. Хорошо перемешиваем и наслаждаемся вкусом.

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