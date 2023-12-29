"Мимоза" по-новому: как приготовить праздничный салат с семгой

Виктория Жмайло
FoodOboz
1 минута
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'Мимоза' по-новому: как приготовить праздничный салат с семгой

"Мимозу" можно отнести к категории традиционных салатов, подаваемых слоями. Однако, благодаря семге, входящей в его состав, блюдо приобретет совершенно новый вкус.

Подобным рецептом традиционного салата с необычной составляющей в Instagram поделилась фудблогер lizaglinskaya. Это блюдо станет отличным дополнением к любому праздничному столу.

''Мимоза'' по-новому: как приготовить праздничный салат с семгой

Ингредиенты для майонеза

  • Яйцо – 1 шт
  • Горчица – 1 ч.л.
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  • Сок лимона – 10 мл
  • Масло растительное – 100 мл
  • Белый йогурт – 100 мл

Ингредиенты для салата

  • Отварной картофель – 4 шт
  • Отварная морковь – 4 шт
  • Слабосоленая семга – 250 гр
  • Белый лук – ½ шт
  • Отварные яйца – 4 шт.
  • Зелень
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления майонеза

1. Смешать лимонный сок, горчицу и яйцо, смешать с помощью блендера в течение нескольких минут.

2. Добавить йогурт и снова все смешать.

''Мимоза'' по-новому: как приготовить праздничный салат с семгой

Способ приготовления салата.

1. Для начала нужно замариновать лук. Нарезать половинками колец, посыпать солью и сахаром, тщательно перемешать, оставить на 10 минут.

2. Салат следует собирать в круглой форме диаметром 18-20 см.

3. На дно выложить потертую на крупной терке половину порции картофеля и полить майонезом.

4. Выложить слой рыбы.

5. Выложить слой маринованного лука.

6. Добавить мелко нарезанный белок и снова полить майонезом.

7. Следующий слой – морковь потертая на мелкой терке. Полить майонезом.

8. Выложить оставшийся картофель и добавить майонез.

9. Посыпать верх салата желтком и посыпать зеленью по вкусу.

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