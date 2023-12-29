"Мимозу" можно отнести к категории традиционных салатов, подаваемых слоями. Однако, благодаря семге, входящей в его состав, блюдо приобретет совершенно новый вкус.

Подобным рецептом традиционного салата с необычной составляющей в Instagram поделилась фудблогер lizaglinskaya. Это блюдо станет отличным дополнением к любому праздничному столу.

Ингредиенты для майонеза

Яйцо – 1 шт

Горчица – 1 ч.л.

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Сок лимона – 10 мл

Масло растительное – 100 мл

Белый йогурт – 100 мл

Ингредиенты для салата

Отварной картофель – 4 шт

Отварная морковь – 4 шт

Слабосоленая семга – 250 гр

Белый лук – ½ шт

Отварные яйца – 4 шт.

Зелень

Соль

Перец

Способ приготовления майонеза

1. Смешать лимонный сок, горчицу и яйцо, смешать с помощью блендера в течение нескольких минут.

2. Добавить йогурт и снова все смешать.

Способ приготовления салата.

1. Для начала нужно замариновать лук. Нарезать половинками колец, посыпать солью и сахаром, тщательно перемешать, оставить на 10 минут.

2. Салат следует собирать в круглой форме диаметром 18-20 см.

3. На дно выложить потертую на крупной терке половину порции картофеля и полить майонезом.

4. Выложить слой рыбы.

5. Выложить слой маринованного лука.

6. Добавить мелко нарезанный белок и снова полить майонезом.

7. Следующий слой – морковь потертая на мелкой терке. Полить майонезом.

8. Выложить оставшийся картофель и добавить майонез.

9. Посыпать верх салата желтком и посыпать зеленью по вкусу.

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