"Мимоза" по-новому: как приготовить праздничный салат с семгой
"Мимозу" можно отнести к категории традиционных салатов, подаваемых слоями. Однако, благодаря семге, входящей в его состав, блюдо приобретет совершенно новый вкус.
Подобным рецептом традиционного салата с необычной составляющей в Instagram поделилась фудблогер lizaglinskaya. Это блюдо станет отличным дополнением к любому праздничному столу.
Ингредиенты для майонеза
- Яйцо – 1 шт
- Горчица – 1 ч.л.
- Сок лимона – 10 мл
- Масло растительное – 100 мл
- Белый йогурт – 100 мл
Ингредиенты для салата
- Отварной картофель – 4 шт
- Отварная морковь – 4 шт
- Слабосоленая семга – 250 гр
- Белый лук – ½ шт
- Отварные яйца – 4 шт.
- Зелень
- Соль
- Перец
Способ приготовления майонеза
1. Смешать лимонный сок, горчицу и яйцо, смешать с помощью блендера в течение нескольких минут.
2. Добавить йогурт и снова все смешать.
Способ приготовления салата.
1. Для начала нужно замариновать лук. Нарезать половинками колец, посыпать солью и сахаром, тщательно перемешать, оставить на 10 минут.
2. Салат следует собирать в круглой форме диаметром 18-20 см.
3. На дно выложить потертую на крупной терке половину порции картофеля и полить майонезом.
4. Выложить слой рыбы.
5. Выложить слой маринованного лука.
6. Добавить мелко нарезанный белок и снова полить майонезом.
7. Следующий слой – морковь потертая на мелкой терке. Полить майонезом.
8. Выложить оставшийся картофель и добавить майонез.
9. Посыпать верх салата желтком и посыпать зеленью по вкусу.
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