Праздничный салат за 5 минут: рассказываем, из чего приготовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Рецепт салата

Салаты  – универсальное блюдо как для праздничного стола, так и на каждый день. Готовить салаты можно из полезных свежих, вареных и запеченных овощей, для более сытного варианта лучше добавить рыбу, куриное филе. Для заправки лучше использовать ароматные масла, йогурт. 

Вкусный салат из овощей и мяса

Редакция FoodOboz делится с вами рецептом вкусного салата из копченого куриного филе, с помидорами и сыром. Рецепт блюда был опубликован в фудблоге в Instagram

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • копченое куриное филе
  • помидор
  • твердый сыр
  • сухарики
  • зелень
  • йогурт или майонез 

Способ приготовления:

1. Филе нарежьте кубиком или брусками.

Копченое филе

2. Помидоры нарежьте мелким кубиком. 

Свежие помидоры

3. Сыр натрите на терке. 

Твердый сыр

4. Зелень мелко нарежьте. 

Приготовление салата

5. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте зелень, сухарики и заправьте майонезом, перемешайте и можно есть. 

Готовый салат

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