Салаты – универсальное блюдо как для праздничного стола, так и на каждый день. Готовить салаты можно из полезных свежих, вареных и запеченных овощей, для более сытного варианта лучше добавить рыбу, куриное филе. Для заправки лучше использовать ароматные масла, йогурт.

Редакция FoodOboz делится с вами рецептом вкусного салата из копченого куриного филе, с помидорами и сыром. Рецепт блюда был опубликован в фудблоге в Instagram.

Видео дня

Ингредиенты:

копченое куриное филе

помидор

твердый сыр

сухарики

зелень

йогурт или майонез

Способ приготовления:

1. Филе нарежьте кубиком или брусками.

2. Помидоры нарежьте мелким кубиком.

3. Сыр натрите на терке.

4. Зелень мелко нарежьте.

5. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте зелень, сухарики и заправьте майонезом, перемешайте и можно есть.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: