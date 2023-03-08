Праздничный салат за 5 минут: рассказываем, из чего приготовить
Салаты – универсальное блюдо как для праздничного стола, так и на каждый день. Готовить салаты можно из полезных свежих, вареных и запеченных овощей, для более сытного варианта лучше добавить рыбу, куриное филе. Для заправки лучше использовать ароматные масла, йогурт.
Редакция FoodOboz делится с вами рецептом вкусного салата из копченого куриного филе, с помидорами и сыром. Рецепт блюда был опубликован в фудблоге в Instagram.
Ингредиенты:
- копченое куриное филе
- помидор
- твердый сыр
- сухарики
- зелень
- йогурт или майонез
Способ приготовления:
1. Филе нарежьте кубиком или брусками.
2. Помидоры нарежьте мелким кубиком.
3. Сыр натрите на терке.
4. Зелень мелко нарежьте.
5. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте зелень, сухарики и заправьте майонезом, перемешайте и можно есть.
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