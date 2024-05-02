Праздничный торт на сковороде: как приготовить десерт, когда нет духовки
Если на вашей кухне нет духовки, это совсем не значит, что вы не можете приготовить вкусный торт, который станет основным украшением любого праздничного стола.
Сделать это можно следуя рекомендациям фудблогера с ником zhuravlina_cooking. Именно она в Instagram рассказала, как приготовить вкусный торт на сковороде.
Ингредиенты для лепешек на форму d 20см
- Сгущенка – 250 гр
- Яйцо – 1 шт
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Мука – 260 гр
- Соль – щепотка
Ингредиенты для крема
- Молоко – 500 мл
- Сахар – 100 гр
- Ванильный сахар – 20 гр
- Яйцо – 2 шт
- Кукурузный крахмал – 55 гр
- Сливочное масло – 200 гр
- Сгущенка – 120-130 гр
Способ приготовления
1.Готовим заварной крем. К яйцам добавить сахар, ванильный сахар и щепотку соли и все взбить венчиком.
2. Затем добавить кукурузный крахмал и еще раз взбить венчиком, чтобы не было комков.
3. Молоко наливаем в кастрюлю, ставим на огонь и доводим до парения.
4. К молоку выливаем яичную смесь и на среднем огне помешиваем венчиком постоянно до загущения крема.
5. Когда крем загустел и начал пускать пузырьки, делаем маленький огонь и 30 секунд активно помешиваем венчиком, чтобы хорошо вскрылся крахмал.
6. Крем охлаждаем до комнатной температуры под пленкой.
7. Масло взбить со сгущенкой до пышности.
8. Добавить заварной крем и еще раз перебить миксером.
9. Готовим лепешки. Смешать сгущенку с яйцом и щепоткой соли и маслом.
10. Добавить в муку разрыхлитель и просеять в другие ингредиенты, замесить мягкое тесто. При необходимости добавить еще чуть-чуть муки, тесто не должно быть липким.
11. Тесто разделить на 6 равных частей. Раскатать круглую лепешку диаметром 20 см.
12. Выпекать на сухой сковороде 1 минуту с обеих сторон.
13. Перемазать лепешки кремом и отправить в холодильник на несколько часов для пропитки.
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