Если на вашей кухне нет духовки, это совсем не значит, что вы не можете приготовить вкусный торт, который станет основным украшением любого праздничного стола.

Сделать это можно следуя рекомендациям фудблогера с ником zhuravlina_cooking. Именно она в Instagram рассказала, как приготовить вкусный торт на сковороде.

Ингредиенты для лепешек на форму d 20см

Сгущенка – 250 гр

Яйцо – 1 шт

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Разрыхлитель – 1 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Мука – 260 гр

Соль – щепотка

Ингредиенты для крема

Молоко – 500 мл

Сахар – 100 гр

Ванильный сахар – 20 гр

Яйцо – 2 шт

Кукурузный крахмал – 55 гр

Сливочное масло – 200 гр

Сгущенка – 120-130 гр

Способ приготовления

1.Готовим заварной крем. К яйцам добавить сахар, ванильный сахар и щепотку соли и все взбить венчиком.

2. Затем добавить кукурузный крахмал и еще раз взбить венчиком, чтобы не было комков.

3. Молоко наливаем в кастрюлю, ставим на огонь и доводим до парения.

4. К молоку выливаем яичную смесь и на среднем огне помешиваем венчиком постоянно до загущения крема.

5. Когда крем загустел и начал пускать пузырьки, делаем маленький огонь и 30 секунд активно помешиваем венчиком, чтобы хорошо вскрылся крахмал.

6. Крем охлаждаем до комнатной температуры под пленкой.

7. Масло взбить со сгущенкой до пышности.

8. Добавить заварной крем и еще раз перебить миксером.

9. Готовим лепешки. Смешать сгущенку с яйцом и щепоткой соли и маслом.

10. Добавить в муку разрыхлитель и просеять в другие ингредиенты, замесить мягкое тесто. При необходимости добавить еще чуть-чуть муки, тесто не должно быть липким.

11. Тесто разделить на 6 равных частей. Раскатать круглую лепешку диаметром 20 см.

12. Выпекать на сухой сковороде 1 минуту с обеих сторон.

13. Перемазать лепешки кремом и отправить в холодильник на несколько часов для пропитки.

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