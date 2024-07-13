Праздничный торт "Рыжик": проще популярного "Медовика"
Вместо классического "Медовика" можно приготовить очень простой торт "Рыжик". Он станет отличным дополнением любого празднования или просто семейного чаепития. Коржи получается очень пышными, а крем нежным.
Идея приготовления торта "Рыжик" вместо "Медовика" опубликована на странице фудблогера Инны Каланчи (inna_kalancha11) в Instagram. Идеально просачивается.
Ингредиенты (в расчете на 2 торта):
- масло – 70 г
- мед – 2 ст.л.
- яйца – 3 шт.
- сахар – 200 г.
- водка – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Взбить яйца с сахаром, добавить все остальные ингредиенты и тщательно перемешать.
2. Тесто отправить на водяную баню и готовить 5 минут тщательно помешивая.
3. Добавить 2 ч.л., соды, перемешать.
4. Как только тесто поднимется – добавить 1 стакан муки.
5. Перемешать и снять с водяной бани.
6. Оставить остыть.
7. Далее добавить 2 стакана муки и вымешать тесто.
8. Готовое тесто разделить на 14-16 шариков – отправить в холодильник на 30 минут.
9. Каждый шарик раскатать в тоненький корж и выпекать при температуре 180 градусов до готовности.
10. Для крема взбить 1 л. сметаны (домашней) или сливки + стакан сахара. Можно добавить вишни.
11. Смазать торт и оставить пропитываться.
12. Нарезать на кусочки и наслаждаться.
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