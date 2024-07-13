Вместо классического "Медовика" можно приготовить очень простой торт "Рыжик". Он станет отличным дополнением любого празднования или просто семейного чаепития. Коржи получается очень пышными, а крем нежным.

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Идея приготовления торта "Рыжик" вместо "Медовика" опубликована на странице фудблогера Инны Каланчи (inna_kalancha11) в Instagram. Идеально просачивается.

Ингредиенты (в расчете на 2 торта):

масло – 70 г

мед – 2 ст.л.

яйца – 3 шт.

сахар – 200 г.

водка – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с сахаром, добавить все остальные ингредиенты и тщательно перемешать.

2. Тесто отправить на водяную баню и готовить 5 минут тщательно помешивая.

3. Добавить 2 ч.л., соды, перемешать.

4. Как только тесто поднимется – добавить 1 стакан муки.

5. Перемешать и снять с водяной бани.

6. Оставить остыть.

7. Далее добавить 2 стакана муки и вымешать тесто.

8. Готовое тесто разделить на 14-16 шариков – отправить в холодильник на 30 минут.

9. Каждый шарик раскатать в тоненький корж и выпекать при температуре 180 градусов до готовности.

10. Для крема взбить 1 л. сметаны (домашней) или сливки + стакан сахара. Можно добавить вишни.

11. Смазать торт и оставить пропитываться.

12. Нарезать на кусочки и наслаждаться.

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