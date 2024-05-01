Это роскошное блюдо не оставит равнодушным ни одного любителя рыбы. Ароматный, сочный и вкуснейший Веллингтон будет служить одновременно и основным блюдом, и закуской, а также прекрасно украсит праздничный стол своим красивым внешним видом.

Как приготовить Веллингтон из рыбы рассказала в Instagram фудблогер Ольга Рябенко. Она также добавила, что это блюдо будет отлично смаковать как в холодном, так и в горячем виде.

Ингредиенты

Слоеное тесто – 1 лист

Красная рыба – 500 гр

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Шпинат – 250 гр

Сушеный чеснок – 1 ч.л.

Крем-сыр– 200 гр

Моцарелла – 150 гр

Горчица – 1 ч.л.

Яйцо – 1 шт

Соль

Перец

Кунжут

Способ приготовления

1.Филе рыбы зачистить от косточек и кожи, натереть солью, перцем, сушеным чесноком и смазать горчицей.

2. Если у вас шпинат свежий, то выложить в сито, полить крутым кипятком и сильно отжать. Если заморожен, то разморозить и тоже сильно отжать всю жидкость.

3. Шпинат смешать со сливочным сыром и натертой моцареллой. Довести по вкусу солью и перцем.

4. Положить рыбу на тесто, сверху выложить сырную смесь со шпинатом.

5. Завернуть тесто со всех сторон.

6. Выложить пирог на застеленный пергаментом противень швом вниз.

7. Сделать сверху Веллингтона разрезы ножом или узор.

8. Смазать яйцом и посыпать кунжутом.

9. Выпекать при температуре 200° в течение 20-25 мин.

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