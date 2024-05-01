Праздничный Веллингтон из рыбы: и основное блюдо, и гарнир одновременно

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Праздничный Веллингтон из рыбы: и основное блюдо, и гарнир одновременно

Это роскошное блюдо не оставит равнодушным ни одного любителя рыбы. Ароматный, сочный и вкуснейший Веллингтон будет служить одновременно и основным блюдом, и закуской, а также прекрасно украсит праздничный стол своим красивым внешним видом.

Как приготовить Веллингтон из рыбы рассказала в Instagram фудблогер Ольга Рябенко. Она также добавила, что это блюдо будет отлично смаковать как в холодном, так и в горячем виде.

Праздничный Веллингтон из рыбы: и основное блюдо, и гарнир одновременно

Ингредиенты

  • Слоеное тесто – 1 лист
  • Красная рыба – 500 гр
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  • Шпинат – 250 гр
  • Сушеный чеснок – 1 ч.л.
  • Крем-сыр– 200 гр
  • Моцарелла – 150 гр
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Яйцо – 1 шт
  • Соль
  • Перец
  • Кунжут

Способ приготовления

1.Филе рыбы зачистить от косточек и кожи, натереть солью, перцем, сушеным чесноком и смазать горчицей.

2. Если у вас шпинат свежий, то выложить в сито, полить крутым кипятком и сильно отжать. Если заморожен, то разморозить и тоже сильно отжать всю жидкость.

3. Шпинат смешать со сливочным сыром и натертой моцареллой. Довести по вкусу солью и перцем.

4. Положить рыбу на тесто, сверху выложить сырную смесь со шпинатом.

Праздничный Веллингтон из рыбы: и основное блюдо, и гарнир одновременно

5. Завернуть тесто со всех сторон.

6. Выложить пирог на застеленный пергаментом противень швом вниз.

Праздничный Веллингтон из рыбы: и основное блюдо, и гарнир одновременно

7. Сделать сверху Веллингтона разрезы ножом или узор.

8. Смазать яйцом и посыпать кунжутом.

Праздничный Веллингтон из рыбы: и основное блюдо, и гарнир одновременно

9. Выпекать при температуре 200° в течение 20-25 мин.

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