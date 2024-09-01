Прекрасная альтернатива оливье: вкусный салат из простых ингредиентов

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
591
Прекрасная альтернатива оливье: вкусный салат из простых ингредиентов

Независимо от того, что оливье уже давно не в моде, порой нам может захотеться попробовать что-нибудь подобное. Конечно, можно приготовить и его, но почему бы не испытать новые сочетания ингредиентов, которые создадут интересный и необычный вкус?

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Вот, например, фудблогер Инна Ключник недавно в своем Instagram опубликовала рецепт салата. Он может стать замечательной альтернативой оливье, точно понравившимся всем.

Прекрасная альтернатива оливье: вкусный салат из простых ингредиентов

Ингредиенты

  • Картофель
  • Морковь
  • Сладкий перец
  • Копченая колбаса
  • Консервированная кукуруза
  • Зеленый лук
  • Соль
  • Перец
  • Майонез

Способ приготовления

1. Колбасу и перец нарезаем на кубики.

Прекрасная альтернатива оливье: вкусный салат из простых ингредиентов

2. Морковь и картофель отвариваем до готовности и также нарезаем кубиками.

Прекрасная альтернатива оливье: вкусный салат из простых ингредиентов

3. Составляем все ингредиенты в глубокую емкость и добавляем консервированную кукурузу.

4. Добавляем измельченный зеленый лук и зелень по желанию.

Прекрасная альтернатива оливье: вкусный салат из простых ингредиентов

5. Заправляем майонезом, доводим по вкусу солью и перцем и подаем на стол.

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