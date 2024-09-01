Независимо от того, что оливье уже давно не в моде, порой нам может захотеться попробовать что-нибудь подобное. Конечно, можно приготовить и его, но почему бы не испытать новые сочетания ингредиентов, которые создадут интересный и необычный вкус?

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Вот, например, фудблогер Инна Ключник недавно в своем Instagram опубликовала рецепт салата. Он может стать замечательной альтернативой оливье, точно понравившимся всем.

Ингредиенты

Картофель

Морковь

Сладкий перец

Копченая колбаса

Консервированная кукуруза

Зеленый лук

Соль

Перец

Майонез

Способ приготовления

1. Колбасу и перец нарезаем на кубики.

2. Морковь и картофель отвариваем до готовности и также нарезаем кубиками.

3. Составляем все ингредиенты в глубокую емкость и добавляем консервированную кукурузу.

4. Добавляем измельченный зеленый лук и зелень по желанию.

5. Заправляем майонезом, доводим по вкусу солью и перцем и подаем на стол.

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