Прекрасная альтернатива оливье: вкусный салат из простых ингредиентов
Независимо от того, что оливье уже давно не в моде, порой нам может захотеться попробовать что-нибудь подобное. Конечно, можно приготовить и его, но почему бы не испытать новые сочетания ингредиентов, которые создадут интересный и необычный вкус?
Вот, например, фудблогер Инна Ключник недавно в своем Instagram опубликовала рецепт салата. Он может стать замечательной альтернативой оливье, точно понравившимся всем.
Ингредиенты
- Картофель
- Морковь
- Сладкий перец
- Копченая колбаса
- Консервированная кукуруза
- Зеленый лук
- Соль
- Перец
- Майонез
Способ приготовления
1. Колбасу и перец нарезаем на кубики.
2. Морковь и картофель отвариваем до готовности и также нарезаем кубиками.
3. Составляем все ингредиенты в глубокую емкость и добавляем консервированную кукурузу.
4. Добавляем измельченный зеленый лук и зелень по желанию.
5. Заправляем майонезом, доводим по вкусу солью и перцем и подаем на стол.
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