Прекрасно для перекуса: треугольнички с фелатой, хрустящие снаружи и сочные внутри.

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
87
Прекрасно для перекуса: треугольнички с фелатой, хрустящие снаружи и сочные внутри.

Предлагаем вашему вниманию простой и бюджетный рецепт перекуса из теста фило.

Рецептом этого блюда поделилась в Instagram фудблоргер с ником polli_cooking. Она предложила приготовить треугольнички с фелатой и рассказала, как правильно это сделать. Кстати, начинку для этого перекуса можно менять в соответствии со своими гастрономическими предпочтениями.

Прекрасно для перекуса: треугольнички с фелатой, хрустящие снаружи и сочные внутри.
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Ингредиенты

  • Яйца – 1 шт
  • Фелата – 200 гр
  • Прованские травы
  • Черный перец
  • Зеленый лук, или шпинат
  • Тесто фило
  • Масло

Способ приготовления

1. Яйцо смешиваем со специями, добавляем сыр и зелень. Образуем однородную консистенцию.

Прекрасно для перекуса: треугольнички с фелатой, хрустящие снаружи и сочные внутри.

2. Лист теста фило складываем пополам и делим на две части.

Прекрасно для перекуса: треугольнички с фелатой, хрустящие снаружи и сочные внутри.

3. На край кусочка выкладываем начинку и заворачиваем в треугольник.

Прекрасно для перекуса: треугольнички с фелатой, хрустящие снаружи и сочные внутри.

4. Смазываем треугольнички растительным маслом и выпекаем в течение 6 минут при температуре 200 градусов.

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