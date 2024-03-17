Прекрасно для перекуса: треугольнички с фелатой, хрустящие снаружи и сочные внутри.
Предлагаем вашему вниманию простой и бюджетный рецепт перекуса из теста фило.
Рецептом этого блюда поделилась в Instagram фудблоргер с ником polli_cooking. Она предложила приготовить треугольнички с фелатой и рассказала, как правильно это сделать. Кстати, начинку для этого перекуса можно менять в соответствии со своими гастрономическими предпочтениями.
Ингредиенты
- Яйца – 1 шт
- Фелата – 200 гр
- Прованские травы
- Черный перец
- Зеленый лук, или шпинат
- Тесто фило
- Масло
Способ приготовления
1. Яйцо смешиваем со специями, добавляем сыр и зелень. Образуем однородную консистенцию.
2. Лист теста фило складываем пополам и делим на две части.
3. На край кусочка выкладываем начинку и заворачиваем в треугольник.
4. Смазываем треугольнички растительным маслом и выпекаем в течение 6 минут при температуре 200 градусов.
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