Предлагаем вашему вниманию простой и бюджетный рецепт перекуса из теста фило.

Рецептом этого блюда поделилась в Instagram фудблоргер с ником polli_cooking. Она предложила приготовить треугольнички с фелатой и рассказала, как правильно это сделать. Кстати, начинку для этого перекуса можно менять в соответствии со своими гастрономическими предпочтениями.

Видео дня

Ингредиенты

Яйца – 1 шт

Фелата – 200 гр

Прованские травы

Черный перец

Зеленый лук, или шпинат

Тесто фило

Масло

Способ приготовления

1. Яйцо смешиваем со специями, добавляем сыр и зелень. Образуем однородную консистенцию.

2. Лист теста фило складываем пополам и делим на две части.

3. На край кусочка выкладываем начинку и заворачиваем в треугольник.

4. Смазываем треугольнички растительным маслом и выпекаем в течение 6 минут при температуре 200 градусов.

На OBOZ.UA можно найти очень много блюд из теста фило: