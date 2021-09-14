Приготовит даже ребенок: идеи блюд, которые могут заинтересовать малыша

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Приготовит даже ребенок: идеи блюд, которые могут заинтересовать малыша

Ребенок на кухне – это всегда весело. Маленьким озорникам интересно все. Им всегда хочется что-то помочь, сделать взрослое дело. Не стоит отказывать малышам, нужно просто выбрать блюда, которые ребенок сможет приготовить с минимальной помощью родителей.

Сегодня редакция FoodOboz делится подборкой вкусных и интересных блюд, которые сможет приготовить ребенок.

Маффины с сыром и колбасой

Приготовление маффинов с колбасой и сыром

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт

  • Мука – 1 стакан

  • Разрыхлитель – 1 ч.л

  • Масло – 4 ст.л

  • Молоко – 3/4 стакана

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  • Сыр – 100 г

  • Колбаса или ветчина – 100 г

Способ приготовления:

  1. Взбиваем молоко с разрыхлителем, яйцами, солью, сахаром и мукой. Тесто не следует делать слишком соленым, поскольку сыр и колбаса также соленые.

  2. Нарезаем кубиками сыр и колбасу или ветчину, отправляем в тесто.

  3. Все тщательно перемешиваем. Тесто не должно быть слишком густым, начинку режим мелко.

  4. Выкладываем тесто в формы для запекания и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

  5. Маффины с сыром и колбасой подают в горячем (можно и в холодном) виде, украсив зеленью, листьями салата или свежими овощами.

Гренки с сюрпризом

Гренки, которые приготовит ребенок

Ингредиенты:

  • батон нарезной

  • колбаса

  • сыр

  • Яйца – 2 шт

  • Молоко – 20 мл

  • щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Колбасу нарезаем на кружочки и слегка обжариваем с двух сторон.

  2. Нарезаем батон.

  3. Внутрь каждого куска выкладываем колбасу и сыр.

  4. 2 яйца взбиваем с молоком и щепоткой соли.

  5. Мока гренки в этой смеси.

  6. Обжариваем с двух сторон до золотистого цвета.

Крокеты

Крокеты из куриного мяса

Ингредиенты:

  • Куриные голени – 10 шт

  • Картофель – 500-600 г

  • Сыр – 150 г

  • Панировочные сухари

  • Яйца – 3 шт.

  • Мука

Способ приготовления:

  1. Ножки отвариваем в подсоленной воде. ,

  2. Отвариваем картофель.

  3. От голеней отделяем мясо, мелко нарезаем, оставляем косточки. Из картофеля делаем пюре. Добавляем соль и перец. Сыр натираем на мелкой терке, все смешиваем и делим начинку на 10 частей, формируем шарики.

  4. .В каждый шарик кладем косточку и лепим ножку .Обвалюемо ножку сначала в муке, затем в яйце, а после в панировочных сухарях. Обжаривают ножки на масле.

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