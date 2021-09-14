Приготовит даже ребенок: идеи блюд, которые могут заинтересовать малыша

Ребенок на кухне – это всегда весело. Маленьким озорникам интересно все. Им всегда хочется что-то помочь, сделать взрослое дело. Не стоит отказывать малышам, нужно просто выбрать блюда, которые ребенок сможет приготовить с минимальной помощью родителей.

Сегодня редакция FoodOboz делится подборкой вкусных и интересных блюд, которые сможет приготовить ребенок.

Маффины с сыром и колбасой

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт

Мука – 1 стакан

Разрыхлитель – 1 ч.л

Масло – 4 ст.л

Молоко – 3/4 стакана

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Сыр – 100 г

Колбаса или ветчина – 100 г

Способ приготовления:

Взбиваем молоко с разрыхлителем, яйцами, солью, сахаром и мукой. Тесто не следует делать слишком соленым, поскольку сыр и колбаса также соленые. Нарезаем кубиками сыр и колбасу или ветчину, отправляем в тесто. Все тщательно перемешиваем. Тесто не должно быть слишком густым, начинку режим мелко. Выкладываем тесто в формы для запекания и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Маффины с сыром и колбасой подают в горячем (можно и в холодном) виде, украсив зеленью, листьями салата или свежими овощами.

Гренки с сюрпризом

Ингредиенты:

батон нарезной

колбаса

сыр

Яйца – 2 шт

Молоко – 20 мл

щепотка соли

Способ приготовления:

Колбасу нарезаем на кружочки и слегка обжариваем с двух сторон. Нарезаем батон. Внутрь каждого куска выкладываем колбасу и сыр. 2 яйца взбиваем с молоком и щепоткой соли. Мока гренки в этой смеси. Обжариваем с двух сторон до золотистого цвета.

Крокеты

Ингредиенты:

Куриные голени – 10 шт

Картофель – 500-600 г

Сыр – 150 г

Панировочные сухари

Яйца – 3 шт.

Мука

Способ приготовления:

Ножки отвариваем в подсоленной воде. , Отвариваем картофель. От голеней отделяем мясо, мелко нарезаем, оставляем косточки. Из картофеля делаем пюре. Добавляем соль и перец. Сыр натираем на мелкой терке, все смешиваем и делим начинку на 10 частей, формируем шарики. .В каждый шарик кладем косточку и лепим ножку .Обвалюемо ножку сначала в муке, затем в яйце, а после в панировочных сухарях. Обжаривают ножки на масле.

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