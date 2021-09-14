Приготовит даже ребенок: идеи блюд, которые могут заинтересовать малыша
Ребенок на кухне – это всегда весело. Маленьким озорникам интересно все. Им всегда хочется что-то помочь, сделать взрослое дело. Не стоит отказывать малышам, нужно просто выбрать блюда, которые ребенок сможет приготовить с минимальной помощью родителей.
Сегодня редакция FoodOboz делится подборкой вкусных и интересных блюд, которые сможет приготовить ребенок.
Маффины с сыром и колбасой
Ингредиенты:
Яйца – 3 шт
Мука – 1 стакан
Разрыхлитель – 1 ч.л
Масло – 4 ст.л
Молоко – 3/4 стакана
Сыр – 100 г
Колбаса или ветчина – 100 г
Способ приготовления:
Взбиваем молоко с разрыхлителем, яйцами, солью, сахаром и мукой. Тесто не следует делать слишком соленым, поскольку сыр и колбаса также соленые.
Нарезаем кубиками сыр и колбасу или ветчину, отправляем в тесто.
Все тщательно перемешиваем. Тесто не должно быть слишком густым, начинку режим мелко.
Выкладываем тесто в формы для запекания и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.
Маффины с сыром и колбасой подают в горячем (можно и в холодном) виде, украсив зеленью, листьями салата или свежими овощами.
Гренки с сюрпризом
Ингредиенты:
батон нарезной
колбаса
сыр
Яйца – 2 шт
Молоко – 20 мл
щепотка соли
Способ приготовления:
Колбасу нарезаем на кружочки и слегка обжариваем с двух сторон.
Нарезаем батон.
Внутрь каждого куска выкладываем колбасу и сыр.
2 яйца взбиваем с молоком и щепоткой соли.
Мока гренки в этой смеси.
Обжариваем с двух сторон до золотистого цвета.
Крокеты
Ингредиенты:
Куриные голени – 10 шт
Картофель – 500-600 г
Сыр – 150 г
Панировочные сухари
Яйца – 3 шт.
Мука
Способ приготовления:
Ножки отвариваем в подсоленной воде. ,
Отвариваем картофель.
От голеней отделяем мясо, мелко нарезаем, оставляем косточки. Из картофеля делаем пюре. Добавляем соль и перец. Сыр натираем на мелкой терке, все смешиваем и делим начинку на 10 частей, формируем шарики.
.В каждый шарик кладем косточку и лепим ножку .Обвалюемо ножку сначала в муке, затем в яйце, а после в панировочных сухарях. Обжаривают ножки на масле.
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