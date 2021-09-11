Пиво легко приготовить дома: вкусный напиток с хмелем и медом

Пиво – настоящий мужской напиток. Нежная пенка, горьковатый, но в то же время легкий вкус, многих не оставляет равнодушными. Как правило, все покупают пиво в магазине, но его можно приготовить и дома. Получится даже вкуснее.

Сегодня редакция FoоdOboz делится секретами приготовления домашнего пива из ячменя и меда.

Рецепт светлого пива

Ингредиенты:

Вода – 35 л

Сахар – 1,5 стакана

Ячменный солод – 5 кг

Хмель – 45 г

Пивные дрожжи – 25 г

Способ приготовления:

Налить в простерилизованную кастрюлю воду, поставить на умеренный огонь. Смолоть солод в кофемолке или с помощью блендера, завернуть в марлю, погрузить в воду, выдержать при температуре 65 градусов на маленьком огне 90 минут. Потом еще 5 минут – при температуре 80 градусов. Вынуть мешочек с солодом, промыть его в воде, оставшейся смешать с суслом (он все еще должен быть достаточно горячим). Варить смесь, пока не закипит. Добавить приготовленный заранее хмель –15 г от общего количества. Кипятить еще час, потом всыпать хмель. Подержать на огне 10 минут, после этого поставить в холодное место и полностью охладить. Добавить пивные дрожжи, тщательно перемешать. Поставить кастрюлю с будущим пивом в темное прохладное помещение для процесса брожения. Он продлится 10 дней. Не забудьте установить специальный гидрозатвор. Через 10 суток процедить, добавить сахар, хорошо перемешать. Разлить по стерилизованным бутылкам (их нужно обработать так же, как банки для консервирования). Поместить в темное прохладное помещение на 20-21 день для созревания и приобретения пивного вкуса и аромата. Периодически встряхивать.

Пиво на меду

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Ингредиенты:

Вода – 16 л

Жидкий мед – 2 л

Хмель – 20 г

Пивные дрожжи – 10 г

Способ приготовления:

Вскипятить половину подготовленной воды в большой кастрюле. В кипящую воду влить мед, тщательно перемешать, чтобы не осталось комочков или вкраплений меда. Варить в течение часа. Долить литр воды в полученный медовый отвар. Добавить хмель, очень тщательно перемешать. Варить еще 60 минут. Важно: в первые полчаса пену не снимать. Если значительная часть жидкости выпарится, долейте немного кипятка из чайника. Охладить смесь. Это необходимо для того, чтобы в жидкости не завелись микроорганизмы. Можно использовать ванну, наполненную ледяной водой. Перелить пиво в емкость, где оно будет бродить. Добавить пивные дрожжи. Все это можно делать в обычной кастрюле. Перенести в темное прохладное помещение на 10 дней. Подготовить бутылки для хранения – подойдут стеклянные емкости с плотной крышкой или пластиковые бутылки. На дно каждой из них добавить ложку меда – такого, который использовался во время пивоварения. Слить пиво в бутылки с помощью трубочки. Оставить в темноте и прохладе на 20-30 дней. Если пить медовое пиво сразу, его вкус может показаться слишком резким и горьким.

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