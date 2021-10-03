Приготовление блюд полезно для мозга – в чем секрет

Мы готовим пищу, чтобы удовлетворить физическую потребность голода. Но кулинария – дело значительно серьезнее. Она способна стимулировать работу всего нашего организма еще до того, как готовое блюдо попадет в желудок. Особенно приготовления пищи полезно для умственной активности.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет о том, как кулинария влияет на работу мозга, и почему еду все же стоит готовить самостоятельно.

Приготовление пищи стимулирует ум

В процессе приготовления мы решаем много различных задач: просчитываем количество ингредиентов, изучаем их сочетания. Новые яркие вкусы: пряности, травы, специи – возбуждают вкусовые рецепторы. Механические последовательные движения помогают развить сенсорную память. Это положительно влияет на активную умственную деятельность.

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Кулинария – это не только питание

Каждое блюдо – это разнообразная количество ингредиентов и процессов: резки, взбивания, измерения, измельчения – все это развивает мелкую моторику. Об этом сообщает Emerge Pediatric Therapy.

Marwan Sabbagh, доктор медицинских наук, директор Кливлендской клиники Центра охраны здоровья мозга Лу Руво, предполагает, что приготовление пищи – это не просто удовлетворение собственных потребностей. Часто, это может положительно повлиять на человека, если он готовит для своих близких людей. "Вкусная и питательная пища приготовленная в домашних условиях для всей семьи положительно влияет на работу мозга, а также на эмоциональное состояние" – сказал доктор Sabbagh.

Совместное приготовление пищи способствует социальному взаимодействию. Когда родные люди вместе готовят какое-то блюдо, и не важно, какой сложности она будет, между ними возникает особый эмоциональную связь. Кроме того, кулинария проверяет организаторские способности, принятия решений, сосредоточенность, определения приоритетов и многозадачность.

Но если человек все же предпочитает заказуеды – это не говорит о том, что в ней не развиты все вышеперечисленные способности.

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