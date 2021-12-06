Как сварить картофель без кастрюли и нарезать лук без слез: топ-5 хитростей с микроволновкой

Сегодня без этого девайса сложно представить свою жизнь. Разогреть еду, приготовить вкусный десерт или омлет на завтрак – с этими задачами помогает справиться микроволновка. Она, кстати, может даже заменить несколько кухонных девайсов одновременно.

6 декабря традиционно отмечают День микроволновки. И если вы вдруг не в курсе, на что способен ваш кухонный помощник – расскажет редакция FoodOboz. Информация опубликована изданием Timesofindia.

"Оживить" черствый хлеб

Да, вам не послышалось. Хлеб вполне реально сделать снова мягким и свежим. Достаточно завернуть куски хлеба во влажное кухонное полотенце и разогреть в микроволновке в течение 10-15 секунд.

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Сварить картофель

Теперь не придется ждать час, пока в кастрюле закипита вода, а потом сварится картофель. Достаточно положить картофель в полиэтиленовый пакет, полить его водой, после чего переместить в микроволновку на 5-6 минут.

Порезать лук без слез

Без лишних слов: просто отрежьте верх и низ луковицы и положите ее в микроволновку буквально на 30 секунд, после чего почистите от шелухи. Без слез и без потери вкусовых качеств.

Приготовить травяные специи

Зачем покупать разные специи в магазине, если такие и даже лучшие можно сделать самостоятельно? План действий: положите травы на бумажное полотенце, после чего в микроволновку на 2-3 минуты. Без лишних усилий.

Получить лимонный сок

Есть множество рецептов, в которых требуется свежевыжатый сок лимона, который хозяйки всеми силами пытаются выжать. И то не всегда получается. 20 секунд в микроволновке – лимонного сока больше, а усилий меньше.

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