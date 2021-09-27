Диетологи назвали 5 привычных продуктов, которые могут быть опасными

Большое количество продуктов, которые мы ежедневно потребляем, может нести большую угрозу для организма. Даже те, которые, на первый погляд, являются безопасными. Неправильная обработка и приготовление могут сделать полезную и вкусную пищу ядовитой.

Сегодня редакция FoodOboz подготовила подборку из 5 продуктов, которые точно присутствуют в рационе многих людей и могут нанести серьезный вред здоровью.

Лесные грибы

Даже те грибы, которые являются съедобными, могут быть опасными из-за токсинов. Особенно это касается диких лесных грибов. Исследования диетологов с Instapot Life показывают, что употребление экзотических грибов вызывает 100 смертей в год во всем мире, а тысячи попадают в больницу. Об этом говорит диетолог Хизер Хэнкс.

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Тунец

Тунец полезнен из-за содержания большого количества омега-3, но чрезмерное потребление этого продукта может нанести большой вред организму. "Тунец содержит токсическую ртуть", – объясняет клинический диетолог Стефани Гатшет, MS, CNC, владелец BioVie Nutrition. Употребление большого количества тунца негативно влияет на почки и нервную систему".

Мед

Мед – продукт, который может содержать бутулизм. Это происходит из-за того, что он может не проходить тщательную обработку после сбора, ведь так теряются полезные свойства – говорит диетолог Лиза Ричардс.

Суши

Рыба в сушах может быть плохо обработанной или вообще сырой. Употребление такого продукта угрожает большим количеством инфекций. "Сырая рыба является потенциальным источником сальмонеллы или других вредных бактерий", – говорит диетолог Стефани Гатшет.

Печеный картофель

Бактерии могут содержаться даже в печеном картофеле.

"Ботулизм – это бактерия, которая является очень опасной при потреблении. Она может расти в обычных продуктах питания, таких как печеный картофель" – объясняет диетолог Лиза Ричардс, автор книги "Candida Diet". Такая бактерия устойчива к нагреванию, поэтому в процессе приготовления она не погибает.

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